В Беларусь с официальным визитом прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун

С официальным визитом в Беларусь прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун. Высокого гостя в Национальном аэропорту встретил Николай Снопков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С официальным визитом в Беларусь прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун. Высокого гостя в Национальном аэропорту встретил Николай Снопков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни китайская делегация в нашей стране с официальным визитом. 21 мая стороны проведут переговоры. К обсуждению планируются актуальные вопросы взаимодействия. По итогам заседаний будут подписаны соглашения, направленные на усиление сотрудничества.
Подробности визита – в следующем выпуске.