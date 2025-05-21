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В Беларусь с официальным визитом прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун

21 мая 2025 13:41
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С официальным визитом в Беларусь прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун. Высокого гостя в Национальном аэропорту встретил Николай Снопков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь с официальным визитом прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун-2

В эти дни китайская делегация в нашей стране с официальным визитом. 21 мая стороны проведут переговоры. К обсуждению планируются актуальные вопросы взаимодействия. По итогам заседаний будут подписаны соглашения, направленные на усиление сотрудничества. 

Подробности визита – в следующем выпуске.

# Беларусь-Китай

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