Спасатели Минской области усилили профилактику пожарной безопасности

С начала года в Минской области зафиксировано 678 пожаров, в которых погиб 71 человек. В связи с ростом количества возгораний и гибелью людей МЧС усиливает меры профилактики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем. Под особым контролем спасателей – социально уязвимые категории граждан. Специалисты навещают одиноко проживающих, пожилых людей, инвалидов и многодетные семьи. Проводят профилактические беседы, проверяют исправность и наличие пожарных извещателей. При необходимости оказывают помощь в их установке.

Лариса Эглитис, председатель Стародорожского сельисполкома:

У нас налажена работа со всеми субъектами профилактики, и в случае, если при посещении выявляем видимые недочеты, будь то трещины, неработающие извещатели, то, конечно, мы сообщаем либо детям, либо родственникам и иным субъектам профилактики. И уже в оперативном порядке устраняются эти недочеты.

Илья Давидович, заместитель начальника Стародорожского РОЧС:

В завершение отопительного сезона необходимо не откладывать на потом вопрос состояния печного отопления, вопрос его обслуживания, состояние нужно изучить корпуса отопительной печи в пространстве жилых помещений, также в чердачном помещении. Дымоход отопительной печи должен быть оштукатурен и побелен. Не менее одного раза в год производить очистку сажи в дымоходе.

Только в Стародорожском районе с начала года произошло 10 пожаров. Два человека погибли. Профилактические рейды проходят регулярно. Также о правилах пожарной безопасности спасатели напоминают через мессенджеры.