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Илон Маск запускает первые роботакси в Техасе

21 мая 2025 13:46
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Илон Маск запускает первые роботакси в Техасе-0

Илон Маск анонсировал запуск полностью беспилотных такси в Техасе уже в следующем месяце. Об этом пишет ТАСС.

Глава Tesla обозначил, что в первое время работать будут десять таких роботакси, а если спрос на беспилотные авто в сфере обслуживания будет, парк увеличат до тысяч. Маск поделился и планами дальше: после апробации в Остине в Техасе, беспилотные такси будут курсировать в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в штате Калифорния.

Персонал Tesla контролировать умные машины будет дистанционно, обозначат и специальную зону, где роботакси будут курсировать. Сами же машины основаны на технологиях камерной системы и компьютерного зрения, ИИ, а не на датчиках, например, как лидар и радар.

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# Илон Маск # авто # Технологии

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