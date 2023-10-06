Рачиловский: Лукашенко – настоящий дипломат, который думает, как бы в регионе была стабильность

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это урок в том числе и для нас, что никогда Западу верить нельзя.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента на Национальном собрании Беларуси:
Абсолютно никогда нельзя, история это уже доказала. Но при этом, несмотря на их ложь, на их грязные провокации, их преступления против человечества, мы готовы всегда к диалогу. Мы всегда остаемся тем островком безопасности, который готов помочь мировому сообществу, готов пойти навстречу, даже когда люди по факту, наверное, уже этого не заслуживают. Но наш Президент мудрый, он не ведется на эти провокации, он не таит какие-то обиды, он всегда готов к конструктивному диалогу. Это настоящий дипломат, настоящий лидер, который думает о том, как бы в регионе была стабильность. И снизить какие-то точки горячего напряжения, чтобы все было хорошо, стабильно. Это самое сильное, потому что далеко не всем свойственна эта черта – черта понимания, дипломатичности и желания работать на благо, а не таить обиды.
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