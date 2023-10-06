Рачиловский: Лукашенко – настоящий дипломат, который думает, как бы в регионе была стабильность

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим достижения молодежи Беларуси, творчество военного времени и проблемы славян Евросоюза. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, скрипачка-виртуоз, профессор Академии музыки, лауреат международных конкурсов Марианна Васильева и советник депутата Европарламента по внешней политике (Словакия) Мариан Дюриш.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это урок в том числе и для нас, что никогда Западу верить нельзя.