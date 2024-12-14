Почему варикоз лучше лечить зимой? Причины назвал врач

Отеки, боль и судороги в ногах – все это может быть симптомами варикозного расширения вен. Лечение варикоза необходимо для того, чтобы предотвратить прогрессирование болезни и избежать осложнений. Зимой, когда температура опускается и активность человека уменьшается, особенно важно обратить внимание на это заболевание.

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Практически при всех формах и методах лечения варикозной болезни, будь то эндовенозная лазерная коагуляция, обычная флебэктомия, склеротерапия вен, микросклеротерапия, криолазерные методики, применяющиеся при лечении маленьких форм варикозной болезни, таких как сосудистые звездочки, телеангиэктазии их называют по-медицински. При всех этих формах лечения в послеоперационном периоде назначается ношение компрессионных изделий. Это гольфы, чулки, колготы.

В жаркую погоду ношение плотного компрессионного трикотажа затруднительно и может принести немало дискомфорта. А зимой такие чулки или гольфы практически ничем не отличаются от обычных. Сергей Перепелица:

Второй фактор, который говорит, что лечить надо это в холодную пору года, – это почти полное отсутствие каких-либо осложнений послеоперационных. Связано это с высоким уровнем иммунитета в эту пору года.

Зимой наши вены находятся в спокойном состоянии, в отличие от лета, когда они набухают, а в ногах постоянно есть отечность. Риск осложнений после лечения в холодное время года минимален, а реабилитация проходит более благоприятно. Сергей Перепелица:

Отсутствие осложнений со стороны операционных ран. И, очень важно, отсутствуют осложнения во время проведения маленьких вмешательств, то есть склеротерапии. Иначе загар в прямых солнечных лучах закрепит гиперпигментацию кожи. И косметический эффект наступит гораздо позже, чем при лечении этих форм варикоза в зимнюю пору года. В жаркую погоду риск возникновения послеоперационных тромбозов глубоких вен значительно возрастает из-за сгущения крови, поэтому начинать лечение варикоза в холодное время года наиболее целесообразно. Помните, что забота о своем здоровье должна быть постоянной и систематической, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.