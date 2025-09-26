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Новости по тегу #Сергей Перепелица

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили
26 сентября 2025 11:25

Кому нужно носить компрессионные чулки и как их правильно подобрать? Эксперты ответили

Из-за чего развивается варикоз и как снизить его риск? Узнали у хирурга медцентра «Нордин»
27 мая 2025 08:07

Из-за чего развивается варикоз и как снизить его риск? Узнали у хирурга медцентра «Нордин»

Из-за чего возникает купероз и как от него избавиться? Врач о современных способах лечения
21 января 2025 12:11

Из-за чего возникает купероз и как от него избавиться? Врач о современных способах лечения

Почему варикоз лучше лечить зимой? Причины назвал врач
14 декабря 2024 13:02

Почему варикоз лучше лечить зимой? Причины назвал врач

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?
07 мая 2024 08:43

Флеболог: лечить варикоз у беременных нельзя! Что делать при расширении вен?

Белорусские военные готовятся к Всеармейским международным играм
27 июня 2016 06:26

Белорусские военные готовятся к Всеармейским международным играм