Новости по тегу #Сергей Перепелица

Несмотря на многочисленные преимущества, компрессионные чулки имеют и противопоказания. Людям с тяжелой формой атеросклероза стоит их избегать. А при наличии инфекционных заболеваний ног использование такого белья и вовсе запрещено.
К сожалению, даже активные люди не могут считать себя полностью защищенными от варикозного расширения вен.
Для того чтобы выбрать наиболее эффективный способ лечения, необходимо обратиться к врачу-хирургу.
Риск осложнений после лечения в холодное время года минимален, а реабилитация проходит более благоприятно.
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