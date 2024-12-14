Белорусские продукты пользуются спросом в Китае – что любят больше всего?

Лю Чуаньу, президент бизнес-консалтинговой структуры Huahe International:

Белорусская продукция вошла на рынок Китая. Молоко даже, мороженое, печенье, колбасы. Мы тоже ввели как торговый дом, демонстрировали там молоко. Вот даже местное население, они пили и очень понравилось. Особенно хотят для своих детей. Несколько лет назад мы выставляли как раз президентский шоколад. Это тоже много значит, когда чиновники, высокопоставленные люди рекламируют.