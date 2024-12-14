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Белорусские продукты пользуются спросом в Китае – что любят больше всего?

14 декабря 2024 11:50
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За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Белорусские продукты пользуются спросом в Китае – что любят больше всего?-2

Лю Чуаньу, президент бизнес-консалтинговой структуры Huahe International:
Белорусская продукция вошла на рынок Китая. Молоко даже, мороженое, печенье, колбасы. Мы тоже ввели как торговый дом, демонстрировали там молоко. Вот даже местное население, они пили и очень понравилось. Особенно хотят для своих детей. Несколько лет назад мы выставляли как раз президентский шоколад. Это тоже много значит, когда чиновники, высокопоставленные люди рекламируют.

# Продукты питания # Беларусь-Китай

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