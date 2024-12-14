Мацель: китайцы долго выбирали между Беларусью и Украиной для Нового шёлкового пути

За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Валерий Мацель, завкафедрой экономической политики и госуправления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Китайцы, я скажу откровенно, долго думали, выбирали между Беларусью и Украиной. Куда пустить основные направления этого шелкового пути? И именно благодаря стабильности, жесткой дисциплине, возможности вести бизнес без, так сказать, оглядок на какие-то другие моменты, исполнение четких обязательств Республикой Беларусью привело китайцев к одному четкому решению – пустить весь этот поток, для нас это очень важно, именно через Беларусь.