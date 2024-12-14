Директор «БЕЛДЖИ» рассказал, чему стоит поучиться у китайцев

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

У нас белорусско-китайское предприятие. Из 1700 рабочих сейчас 20 человек – это граждане Китая. Два моих заместителя – китайцы. Нам есть чему поучиться в Китае. Если ты не выполнил план, то ни у кого даже мысли нет уйти с рабочего места, а мы уже привыкли ко многим льготам и так далее. Есть такие моменты, зная которые ты видишь, что, если ты хочешь конкурировать на мировом рынке и получать эту себестоимость, которая позволит продавать, надо некоторые вещи производственные ужесточать.