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Директор «БЕЛДЖИ» рассказал, чему стоит поучиться у китайцев

14 декабря 2024 11:49
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Директор «БЕЛДЖИ» рассказал, чему стоит поучиться у китайцев-2

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»: 
У нас белорусско-китайское предприятие. Из 1700 рабочих сейчас 20 человек – это граждане Китая. Два моих заместителя – китайцы. Нам есть чему поучиться в Китае. Если ты не выполнил план, то ни у кого даже мысли нет уйти с рабочего места, а мы уже привыкли ко многим льготам и так далее. Есть такие моменты, зная которые ты видишь, что, если ты хочешь конкурировать на мировом рынке и получать эту себестоимость, которая позволит продавать, надо некоторые вещи производственные ужесточать.

# Геннадий Свидерский # Беларусь-Китай

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