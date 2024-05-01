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Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога

01 мая 2024 17:41
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога-1

Анжелика Сафонова, психолог:
Я за стройотряды, но они должны быть абсолютно добровольными, потому что можно отбить желание у ребенка к любому труду. В советское время был культ труда, в хорошем смысле. В стройотрядах было почетно состоять. Сейчас у нас культ легких денег, криптовалюта, блогерство, донаты, виртуальные игры, но не настоящий труд. Произошла подмена понятий. Дети не понимают, что такое труд. К труду приучают с детства, это правда. Все начинается с детства. Родители – это пример для ребенка. Это не значит, что он будет заставлять труду ребенка. Это начинается с самодисциплины, с самообслуживания. У ребенка формируется любовь к труду, сплоченность. Он смотрит на родителей, а когда увлечена вся семья, тогда это не просто обязательство, это ценность для ребенка. Он понимает, что труд – важная часть жизни.

Член Молодежного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей – подробности здесь.

# Стройотряды в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Анжелика Сафонова

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