Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Анастасия Гацко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мы знаем, что Беларусь – аграрная страна. В аграрном секторе нам необходима помощь. Мы организовываем у себя на предприятии, это Сельхозпроизводственный кооператив «Гигант», который находится в Бобруйском районе, именно студенческие отряды, которые собирают камни на полях, прополку зерновых культур делают, картошку сажают. Все за оплату. Очень достойная оплата труда. В среднем за 10 дней несовершеннолетний учащийся средней школы (от 14 до 18 лет) может заработать около 500-600 рублей.