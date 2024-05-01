Прямой эфир

Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей

01 мая 2024 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Член Молодёжного парламента: за 10 дней подросток может заработать в трудовом отряде 600 рублей-1

Анастасия Гацко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы знаем, что Беларусь – аграрная страна. В аграрном секторе нам необходима помощь. Мы организовываем у себя на предприятии, это Сельхозпроизводственный кооператив «Гигант», который находится в Бобруйском районе, именно студенческие отряды, которые собирают камни на полях, прополку зерновых культур делают, картошку сажают. Все за оплату. Очень достойная оплата труда. В среднем за 10 дней несовершеннолетний учащийся средней школы (от 14 до 18 лет) может заработать около 500-600 рублей.

Должны ли быть стройотряды добровольными? Мнение психолога – подробности здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Григорий Азарёнок # Анастасия Гацко

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!
01 мая 2024 16:55

Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!

Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!
01 мая 2024 16:40

Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!

Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси
01 мая 2024 16:40

Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?
01 мая 2024 15:17

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?
01 мая 2024 14:44

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов
01 мая 2024 14:37

Проектируют, а потом шьют – посмотрели, как учат будущих обувных специалистов

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах
01 мая 2024 14:25

«Одна из самых мощных партизанских операций». Сергеенко побывал на месте прорыва фашистской блокады в Ушачах

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси
01 мая 2024 14:20

Профсоюзы чествуют трудовые династии Беларуси

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей
01 мая 2024 13:39

Брестская область завершила яровой сев на 70% площадей

В медцентре «Мерси» зубы лечат под микроскопом! Какие преимущества и что важно знать о кариесе?
01 мая 2024 13:27

В медцентре «Мерси» зубы лечат под микроскопом! Какие преимущества и что важно знать о кариесе?

Белорусские учёные разработали уникальную тест-систему для выявления сразу 200 аллергенов
01 мая 2024 12:52

Белорусские учёные разработали уникальную тест-систему для выявления сразу 200 аллергенов

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара
01 мая 2024 12:37

Как приготовить кабачковые блинчики с начинкой – простой и полезный рецепт от шеф-повара