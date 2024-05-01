Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Вы в активном поиске, насколько я знаю. Важен ли для вас такой аспект: может ли мужчина вам позволить дорогие подарки, шикарные рестораны?

Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Зазнова, в активном поиске:

Я, конечно, лукавить не буду, это, безусловно, приятно, когда мужчина ухаживает. Самое главное для меня лично – это химия. То есть у меня есть опыт хождения на свидания, когда первое свидание заканчивалось первым свиданием. Потому что вроде бы он красивый, ресторан, ухаживания, цветы, но не лежит к человеку душа. Себя не заставишь.

Алеся Лакина:

Я извиняюсь за некорректный вопрос: сколько вам лет?

Татьяна Зазнова:

36.

Алеся Лакина:

Мне очень странно, что вы говорите о химии в 36 лет. Мне 30, я уже: какая химия? Химия – это где-то в 19-20, а сейчас уже надо немножечко более рационально и трезво подходить к вопросу создания пары, с головой, а не на гормонах.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

В 90, мне кажется, химия может быть.