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Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»

30 октября 2020 10:13
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Новости Беларуси. Они выбрали Беларусь вторым домом. Об иностранцах, которые приехали в нашу страну, о том, почему любят Беларусь, в чем находят себя здесь и что нужно ценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личная история гражданина Японии.

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-1

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-3

Меня не посадили в рамки. Поэтому я хотел тут остаться и доказать, что они мне сделали и доказать, что они правильно это сделали. Очень много партий станцевал за 9 сезонов.

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-6

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-8

Мне дают ведущего солиста. Я могу приехать в разные театры, разные приглашения могу получить. Могу поехать куда-то и опять же танцевать разные репертуары.

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-11

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-13

Когда я за свой счет пригласил своих родителей, они приехали – и вот наслаждаюсь: наконец-то они увидели, чем я занимаюсь.

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-16

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-18

Разговариваю с людьми, все говорят: «У нас ничего нет, в Европе много чего есть, в Японии у вас мегаполисы». За деньги можно построить здание, но за деньги не покупается такая природа. Надо ценить это, мне кажется. 

Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»-21

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# Государственная социальная политика # общество # Такатоши Мачияма # Фотофакт

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