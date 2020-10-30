Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»

Новости Беларуси. Они выбрали Беларусь вторым домом. Об иностранцах, которые приехали в нашу страну, о том, почему любят Беларусь, в чем находят себя здесь и что нужно ценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Личная история гражданина Японии.

Меня не посадили в рамки. Поэтому я хотел тут остаться и доказать, что они мне сделали и доказать, что они правильно это сделали. Очень много партий станцевал за 9 сезонов.

Мне дают ведущего солиста. Я могу приехать в разные театры, разные приглашения могу получить. Могу поехать куда-то и опять же танцевать разные репертуары.

Когда я за свой счет пригласил своих родителей, они приехали – и вот наслаждаюсь: наконец-то они увидели, чем я занимаюсь.