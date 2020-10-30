Почему танцор из Японии выбрал жизнь в Беларуси: «За деньги можно построить здание, но не покупается такая природа»
Новости Беларуси. Они выбрали Беларусь вторым домом. Об иностранцах, которые приехали в нашу страну, о том, почему любят Беларусь, в чем находят себя здесь и что нужно ценить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личная история гражданина Японии.
Меня не посадили в рамки. Поэтому я хотел тут остаться и доказать, что они мне сделали и доказать, что они правильно это сделали. Очень много партий станцевал за 9 сезонов.
Мне дают ведущего солиста. Я могу приехать в разные театры, разные приглашения могу получить. Могу поехать куда-то и опять же танцевать разные репертуары.
Когда я за свой счет пригласил своих родителей, они приехали – и вот наслаждаюсь: наконец-то они увидели, чем я занимаюсь.
Разговариваю с людьми, все говорят: «У нас ничего нет, в Европе много чего есть, в Японии у вас мегаполисы». За деньги можно построить здание, но за деньги не покупается такая природа. Надо ценить это, мне кажется.