Ровно год до 100. В БГУ начался обратный отсчёт до юбилея университета

Новости Беларуси. Обратный отсчет. 30 октября в БГУ будет дан старт 100-летию главного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии нажатия символической кнопки – она и положит начало главным юбилейным мероприятиям – примут участие представители руководства, профессорского и студенческого сообщества университета.