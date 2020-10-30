Ровно год до 100. В БГУ начался обратный отсчёт до юбилея университета

Новости Беларуси. Обратный отсчет. 30 октября в БГУ будет дан старт 100-летию главного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обратный отсчет. 30 октября в БГУ будет дан старт 100-летию главного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В церемонии нажатия символической кнопки – она и положит начало главным юбилейным мероприятиям – примут участие представители руководства, профессорского и студенческого сообщества университета.
На официальном сайте БГУ оживет специальный таймер. Он будет вести учет оставшимся дням до 30 октября 2021 года, когда состоится торжественное собрание по случаю векового юбилея.
100-летие БГУ – значимое событие для всей страны. Ведь вуз – флагман высшего образования Беларуси, ее научный и культурный центр. Более того, университет достойно представляет нашу страну в мировом образовательном и научном пространстве.
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