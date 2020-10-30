Прямой эфир

Ровно год до 100. В БГУ начался обратный отсчёт до юбилея университета

30 октября 2020 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обратный отсчет. 30 октября в БГУ будет дан старт 100-летию главного вуза страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно год до 100. В БГУ начался обратный отсчёт до юбилея университета-1

В церемонии нажатия символической кнопки – она и положит начало главным юбилейным мероприятиям – примут участие представители руководства, профессорского и студенческого сообщества университета.

Ровно год до 100. В БГУ начался обратный отсчёт до юбилея университета-4

На официальном сайте БГУ оживет специальный таймер. Он будет вести учет оставшимся дням до 30 октября 2021 года, когда состоится торжественное собрание по случаю векового юбилея.

Ровно год до 100. В БГУ начался обратный отсчёт до юбилея университета-7

100-летие БГУ – значимое событие для всей страны. Ведь вуз – флагман высшего образования Беларуси, ее научный и культурный центр. Более того, университет достойно представляет нашу страну в мировом образовательном и научном пространстве.

Читайте также:

Можно встретить самую большую в Беларуси коллекцию научной фантастики. Чем уникальна электронная библиотека БГУ

В 2021 году БГУ запустит в космос второй спутник. Его разрабатывают студенты и сотрудники вуза

«Я взяла всё, что могла взять от университета». Лучшие выпускники БГУ о своих успехах и планах на будущее

# БГУ # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Гриб назначен начальником ГУВД Мингорисполкома
30 октября 2020 07:33

Михаил Гриб назначен начальником ГУВД Мингорисполкома

ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну
30 октября 2020 07:31

ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну

«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве
30 октября 2020 07:25

«Вся жизнь наша связана с организацией студенческой инициативы». Молодёжный форум открылся в Могилёве