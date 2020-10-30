«Всё, что делается в городе, следом отправится в наши регионы». Как развивается Борисовский район

Новости Беларуси. Возле Борисов-Арены появилось более 700 деревьев и кустарников. Зеленая инициатива за годы переросла в масштабную экологическую кампанию. Такой же тренд нужно внедрять и в обустройство дворов и улиц. Поговорили с председателем Борисовского райисполкома о том, как сделать район максимально комфортными для жизни и работы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вадим Смоляк, корреспондент:

Что насчет зеленого эко-тренда? Сейчас он популярен везде. Ощутил ли Борисов на себе это веяние?

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

Борисов вообще уникальный город, построен в лесу. У нас здесь немного другая проблема – это сохранить как раз тот лес, который здесь есть. Это самая большая проблема, потому что город должен разрастаться, жилье строить надо и социальные объекты, но при этом хочется сохранить красоту природную, которая сегодня есть. Планируем и парк здесь строить. И там, где есть возможность, всегда садим деревья. Вадим Смоляк:

Инфраструктура параллельно всему этому идет? Геннадий Денгалев:

Конечно. Вы, наверное, видели, что у нас идет расширение улиц. Конечно, хочется, чтобы было все гораздо быстрее. Борисовчанам хочется и мне хочется. Но не все так быстро получается, на забывайте, что Борисов – город не новый. Борисову больше, чем 900 лет. Он строился эти 900 лет, иногда он строился не по архитектурным правилам, а так, как кому-то хотелось. Наша задача сегодня – все то, что есть, максимально попытаться сохранить и сделать комфортным для проживания наших граждан. Вадим Смоляк:

Что такое умный город и как это связано с Борисовом?

Геннадий Денгалев:

Умный город – это целая технология. Начиная от самых элементарных вещей, чистого воздуха, заканчивая различными ноу-хау, которые сегодня в мире существуют. Мы тоже делаем шаги определенные. Уникальность Борисовского района в том, что у нас все сосредоточено не только в Борисове самом, а еще 298 населенных пунктов у нас есть. Есть маленькие деревушки, где проживают менее 200 человек, есть и большие агрогородки, в которых проживают 7-8 тысяч жителей. У нас есть возможность все тестировать в районе. Мы можем видеть, как эта система будет вести себя как в городе, так и в разных населенных пунктах на селе. Поэтому все, что делается в городе, мы хотим следом отправлять в наши регионы. Вадим Смоляк:

За три года, что вы на посту председателя, весь район объехали? Все проблемы знаете? Геннадий Денгалев:

Все проблемы, наверное, все-таки еще не знаю. Объехать, конечно, объехал, не без этого, но проблемы в таком районе, наверное, надо здесь пожить и не один десяток лет.