Александр Лукашенко представил в должности министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска

Новости Беларуси. Александр Лукашенко представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей. Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа.

Александр Лукашенко рассказал, что Иван Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из Минских райотделов до начальника Главного управления внутренних дел Мингорисполкома, непосредственно работал с людьми в должности участкового милиционера, возглавлял Заславский РОВД, УВД Витебского облисполкома.

Александр Лукашенко:

Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий.

Глава государства пояснил, что при выборе нового министра обсуждалось около десятка кандидатур.

Александр Лукашенко:

За последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты.

Михаил Гриб назначен начальником ГУВД Мингорисполкома

Он выразил уверенность, что Иван Кубраков сможет передать свои опыт и хорошее знание ситуации в Минске новому начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу.