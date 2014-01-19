Почему священник – самый лучший муж. Закрытый мир глазами СТВ

Новости Беларуси. Личная жизнь священников всегда была тайной за семью печатями. Кто-то из служителей Богу выбирает монашескую стезю, а кто-то вступает в брак и создает семьи. Семьи в православии часто называет малой церковью. И сначала рекомендуют создать ее, а уж потом – приход. Но как священники выбирают себе жен и какими качествами должны обладать матушки? Ведь повторный брак – это не по церковным канонам. В дореволюционные времена чаще всего невестами для священников становились ученицы епархиальных женских училищ. А что сегодня? Есть ли он тот самый пресловутый пансионат благородных девиц – кузница идеальных жен? И почему священник – самый лучший муж? Тайные свидания и служебные романы.

Совершенно иной, другой мир, далекий от суеты. История этого ныне популярного у христианских паломников места началась еще в XV веке. Началась она с явления на дикой груше чудотворного образа Божьей Матери. Тогда на том месте построили деревянный храм. Однако спустя десятилетия, словно послано испытание, пожар унес чудотворную икону. Но вскоре крестьянским детям явилась Дева, сидящая на большом камне. Так Пресвятая Богородица явила свой образ во второй раз.

И сейчас Жировичи, несмотря на темп XXI века и популярность, живет как будто в своем часовом поясе. Духовный центр, не поворачивается язык, но все же целый современный комплекс: несколько церквей, Ставропигиальный мужской монастырь, духовные семинария и академия. Именно сюда мы и собрались вторгнуться с твердыми намерениями, чистыми помыслами и со своим уставом.

Духовная семинария разделяется по гендерному типу: женское – регентское отделение, и мужское. Это как два закрытых острова. Но, несмотря на запретные границы, места, где по воле Всевышнего переплетаются судьбы, есть.

Евгения – дипломированный педагог начальных классов. Как и многие здешние воспитанники в какой-то момент своей жизни она встала на распутье и вот теперь учится на первом курсе. Возможно, потому о некоторых личных нюансах она еще не в курсе.

Евгения, студентка Минской духовной семинарии:

Первый путь – эту путь супружества и, конечно же, как и любая православная девушка, она мечтает о хорошей, сильной, духовной семье.

У нас общежитие закрывается в 22.30. У нас есть лавочки у елочки. Наши девчонки и мальчишки могут там сидеть, беседовать, в выходные дни вместе съездить в Слоним.

Сейчас в духовной школе затишье – большинство воспитанников уехало на каникулы. Но регент 3 курса Алена осталась дежурить по кухне. После обеда нам удалось ее застать в тренажерном зале.

Алена, студентка Минской духовной семинарии:

Вечером прийти сюда – это самое то.

Как и любая девушка она старается поддерживать себя в форме. Тем более пока она еще и не встретила своего спутника жизни.

Алена, студентка Минской духовной семинарии:

В основном все построено именно на любви. Да, люди здесь встречаются, но по-другому и не может быть, потому что все наши девчонки, все мальчишки постоянно видят друг друга, каждый день. В любом случае возникает чувство, они знакомятся, ходят гулять. Это настоящие чувства.

Проникнув сюда, в закрытую духовную школу, разбиваются стереотипы. Конечно, внутри кипит своя, высоконравственная, жизнь, но, как и в миру, здесь влюбляются, встречаются, женятся. Это не секрет.

Алена, хоть сама пока и не испытала неземных чувств, становится проводником в мир сокровенного.

Алена, студентка Минской духовной семинарии:

У нас парни приглашают гулять к источнику. Это самое распространенное место, куда ходят гулять парами по вечерам. Далековато идти, есть о чем поговорить.

У нас была одна история, и мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Она действительная романтическая. Когда мы были все на молитвах и пришли обратно, то в холле нашего регентского отделения сидел огромный медведь, в ногах у которого была корзина цветов и открытка.

И цветами на тротуаре выкладывали. Однажды на снегу было написано огромное имя и сердце.

Говорят, семья – основа всей державы. В православии часто супружеский союз называют малой церковью. Так что это и есть негласное условие для карьерного роста у семинаристов-выпускников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Их любовь все чаще бежит по проводам. Телефонные разговоры и редкие встречи на каникулах. Евгений Барташевич встретил свою любовь здесь, в Жировичах.

Евгений Барташевич, студент Минской духовной семинарии:

У меня есть девушка, она учится сейчас в БГУ на теологическом факультете, изучает богословские предметы. Будет мне верной помощницей.

Мы встретились с ней, когда я закончил первый курс. Летом она приехала в Дом паломника с детками-инвалидами. Она там их воспитывала.

Был уникальный случай, что шаг первый был с ее стороны. Она мне позвонила однажды. Сейчас уже думаем о серьезных отношениям.

С верою, что браки заключаются на небесах, семинаристы все чаще выбирают в жены девушек с духовным воспитанием. Говорят, они больше подготовлены к нелегкой доле матушек. Хотя бывают и исключения – сердцу, ведь не прикажешь.

Юлия в перерывах между послушаниями прогуливается возле женского корпуса. Здесь – та самая нейтральная территория, где чаще всего пересекаются семинаристы и девочки с регентского. Юля со своим Володей – не исключение.

Юлия Изюмова, студентка регентского отделения Минской духовной семинарии:

Учатся семинаристы и в основном становятся батюшками, а чтобы стать батюшкой, нужна матушка.

Я, конечно, знала, что совсем не просто быть матушкой. Но когда я сюда поступала, я вообще не думала о замужестве. Я закончила школу, мне было 17 лет. Здесь мы по Божьей воле, по Божьему промыслу.

После первого курса, я закончила, подошел ко мне парень, познакомились. После молитв вечерних подошел, предложил прогуляться на источник.

Уже полгода как семья переехала в съемный дом. Как говорится, с милым и в шалаше рай. Главное, что теперь не приходится встречаться украдкой.

Владимир, будущий пастырь, заканчивает пятый курс.

Будущий батюшка с матушкой ждут распределения. А пока, пересматривая фотографии с венчания, вспоминают свою историю любви.

Владимир Изюмов, студент Минской духовной семинарии:

Это было интересно, сразу после Пасхи. Сделал пасхальный подарочек, платочек подарил, шоколадку. И в коробочке – яйцо пасхальное.

Вообще не ожидала. Развернула обычный подарок, а там ниточка торчала. Потянула и вытянула бумажку, разворачивала. На бумажке было постепенно написано: «Юля, выходи за меня замуж».

Еще два года после предложения влюбленные по воле родителей испытывали свои чувства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Изюмов, студент Минской духовной семинарии:

Все спрашивали, когда мы поженимся, когда день свадьбы. И когда я сказал, что уже женимся, ходил с прошениями, подписывал, все обрадовались. Это ожидалось. Свадьбы у нас довольно часто бывают.

Каждый день у нас был романтический, когда я встречал Юлю, у меня сердце замирало.

У нас учатся на священников, у нас студенты должны придерживаться нравственной нормы. Люди, которые позволяют себе в миру, встречаются с девушками, проявляют некую распущенность. У нас это запрещено.

Мне тоже приходилось писать объяснительную из-за поведения. Не всегда я себя достойно вел. Это моя вина. Понятно, что когда парень встречается с девушкой, ему хочется и обнять ее, и за ручку пройтись. На территории монастыря это запрещено.

Иерей Дионисий Ковалев, студент Минской духовной семинарии:

В моей жизни на каком месте матушка? После Бога – на первом месте.

История знакомства отца Дионисия и его матушки Надежды разворачивалась так же, как и предыдущих наших героев. Она – регент, он – семинарист. Все тот же дворик для встреч и прогулки на святой источник.

Иерей Дионисий Ковалев, студент Минской духовной семинарии:

Я молился Богу, чтобы он вразумил и подсказал в выборе избранницы своей.

Это первая любовь, конечно, до сих пор горит в сердце, полыхает. Самое интересное, что моя матушка, супруга, так же, как и я, молилась, чтобы ей Бог даровал, подсказал как избрать спутника жизни.

И вот уже как год как семинарист рукоположен.

Надежда Ковалева, супруга священника:

Матушка уже перед рукоположения своего супруга подписывает такой документ, что она готова ехать за своим супругом вне зависимости, куда его отправят. У нас был разговор на эту тему. И я согласна.

Определенно плюсы есть: муж не курит и не пьет, ведет благочестивый образ жизни. В этом очень большой плюс.

Разумеется, ни одна из наших героинь в своей жизни и подумать не могла, что станет матушкой. И это истинное подтверждение тому, что на все воля Божья. Ведь каждому человеку выпадают те или иные испытания. Но вера и любовь, говорит матушка Надежда, это главное.