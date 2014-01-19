Сотрудники МЧС отмечают 19 января профессиональный праздник

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС отмечают сегодня профессиональный праздник. С Днем спасателя, а также 15-летием органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям всех работников и ветеранов ведомства поздравил президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что система МЧС в нашей стране располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет решать задачи любой сложности. Более того, наши специалисты успешно сотрудничают с зарубежными коллегами в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ежегодно помогают бороться с последствиями природных катастроф, к примеру, с лесными пожарами в Греции, Турции и России.