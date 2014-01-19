Массаж, солярий и пенные вечеринки. Зачем в Беларуси коров превращают в гламурных телочек

Новости Беларуси. Белорусские молочно-товарные фермы все чаще начинают использовать самые передовые технологии. И на вопрос «а много ли корова дает молока?» ответ дает выверенный по секундам производственный процесс. Электроника не только контролирует режим дня буренок или находит вымя при помощи лазера, но и создает рогатым хорошее настроение. За два месяца после внедрения новых технологий удои выросли на треть. В итоге и коровам хорошо, и у доярок зарплата 10 млн.

Первые «леди» на этой ферме свой день начинают, как самые настоящие фешн-герл: с похода в местный салон красоты. Парикмахерские услуги оказывает электростилист. Без абонементов и записи тут же марафетит каждую по одному только прикосновению. Потому с модными прическами теперь ходит все стадо. У каждой – индивидуальный стиль. За веяниями моды следят и работники фермы. И тут еще большой вопрос, кто быстрее успевает.

Татьяна Шиманович, бригадир молочно-товарной фермы «Фрунзе» агрокомбината «Ждановичи»:

Одно другому. Так и должно быть. Коровка у нас гламурная, нужно качественное молоко, поэтому и должна быть гламурной. Так, как мы с ней работаем, тоже должны выглядеть соответственно.

Бригадир фермы, Татьяна Брониславовна, тоже в тренде: с модным маникюром и модельной стрижкой. Говорит, глядя на своих ухоженных буренок, уже как-то неприлично без шика и блеска. А вот строгих диет лощеные чернопестрые не придерживаются: от кормушек не отходят. Уплетают так, что за уши не оттянешь. Но и здесь коровы не иначе, как эстеты. Чтобы клиенты общей кормушки остались довольны сервисом, следит администратор сарая Джуна.

Анатолий Лобанок, оператор молочно-товарной фермы «Фрунзе» агрокомбината «Ждановичи»:

Раньше, конечно, вручную ходили подгребали. А сейчас людям ходить не надо. Только наблюдай, чтобы она не сбилась с программы.

Словом, все по правилам этикета, как в лучших домах. Кружевных доильных аппаратов у буренок пока нет. Но, судя по тенденциям, это вопрос времени. А вот дояр у них – настоящий джентльмен.

Татьяна Шиманович, бригадир молочно-товарной фермы «Фрунзе» агрокомбината «Ждановичи»:

Щеточки обмынили и массажировали. Лазером сосочки ищет, присоединяет и потом идет дойка. Процесс – на табло.

Маститов на ферме практически нет. Робот и массаж сделает, и подоит по технологии. Человеческий фактор исключен, а машина не обманет. Молоко получается экстра-класса. По 20 литров с коровы в сутки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Доят роботы круглосуточно. Каждая корова знает свое расписание. А если буренка перепутает время и придет вне очереди, робот ее отпустит. На 180 голов – всего 3 таких умных аппарата. На ферме они в цене. Но и стоят недешево: по три миллиарда каждый. Рентабельность комплекса пока низкая – 10%.

Павел Шиманович, экономист агрокомбината «Ждановичи»:

Были увеличены закупочные цены на молоко, поэтому мы планируем, что уже в 2014 году рентабельность должна увеличиться. Порядка 30% хотелось бы, конечно, чтобы была рентабельность.

Вообще, за технической фэшн-индустрией в животноводстве руководители хозяйств нынче следят пристально. Ведь уже даже буренки соревнуются на конкурсах красоты: демонстрируют рост, вес и, конечно же, вымя. Потому, чтобы с очередного состязания «Мисс-корова» привезти коронованную красавицу, на «здоровый гламур» денег не жалеют.

Вот вы когда-нибудь, например, видели, чтобы коровы загорали в солярии, да для них еще и пенные вечеринки устраивали?

Все это, конечно, весело, но модные штучки на ферме не для пафоса. Бронзовый загар от ультрафиолета получается у доярок, а вот коровам солярий доктор прописал.

Вадим Кунц, директор филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский»:

Кальций не усваивался, усвоение его было на минимальном уровне. И это был недостаток в получении молока.

На ученом совете долго выход не искали. Усваивается кальций за счет витамина Д3, потому и решили организовать массовые сеансы коров в солярии.

Михаил Мистейко, заведующий лабораторией Института экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского:

Были проведены исследования. До опыта отбиралась проба крови и после проведения. Шло увеличение содержания кальция в крови.

А вот местный ветврач заметил: с тех пор, как на ферме появился ультрафиолет, буренки стали не только здоровее, но и веселее.

Валентин Пстыга, главный ветеринарный врач филиала «Фалько-агро» агрокомбината «Дзержинский»:

Они стали бодрее. Это очень важный фактор. И надои не уменьшились, а наоборот. Не зря же говорят: ездят на моря отдыхать, получать солнечные лучи. Так вот наши коровы получают такие же солнечные лучи в обогащенном варианте.

Такие гламурные тусовки у коров здесь по три раза в сутки. Перед дойкой. Но пенные вечеринки, как уже в шутку здесь называют эту процедуру, организовывают тоже в лечебных целях.

Артем Финогенов, заведующий отделом бактериальных инфекций Института экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского:

Коровам это очень нравится, у них лица довольные. Но, на самом деле, смысл этого другой. Дело в том, что болезни конечностей до сих пор являются бичом современного животноводства. Корова с больными копытами – это минус тонна молока в год. Это достаточно существенные потери для фермы, в которой содержится 200 коров, 1000 голов. То есть комплекс теряет в год 200 т молока.

Такие обработки убивают микробы на копытах. Так что каждый пенный променад – своеобразный поход на педикюр. А эффект получается мастерский.

Артем Финогенов, заведующий отделом бактериальных инфекций Института экспериментальной ветеринарии им. Вышелесского:

В этой пене содержатся детергенты и биологически активные вещества, которые разрушают грязь, которая содержится на копытах. И получается, что копыта буквально через неделю обработки этими пенами становятся чистенькими, блестящими и очень красивыми.

А вот на молочно-товарной ферме «Головичи» у буренок теперь своя служба безопасности. Пасет коров охрана круглосуточно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Шабунева, заместитель директора по животноводству ОАО «Трилесино-агро»:

Вот доильный зал: доится коровка, видно, как доярка подмывает коровку, как она с ней работает. Все видно.

Ирина Сапега, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Головичи» ОАО «Трилесино-агро»:

Нам, что под наблюдением, что без, мы свою работу выполняем всегда по технологии. Пусть смотрят, кому интересно.

Под прицелом всевидящх глаз молочно-товарный комплекс уже полгода. Такой контроль, конечно, дисциплинирует, но главная функция системы видеонаблюдения в другом. С появлением камер буренки здесь в корне поменяли образ жизни и режим питания. Концентраты – каждые три часа. После дойки – обязательный прикорм. В итоге буквально за два с лишним месяца удои выросли на треть.

Татьяна Шабунева, заместитель директора по животноводству ОАО «Трилесино-агро»:

Надои, конечно, увеличились, но это зависит и от кормления, и от доения – от всего. Дисциплина работников стала намного лучше.

Эта система за полгода себя оправдала целиком и полностью. Мы довольны системой видеонаблюдения и советуем всем попробовать, что это такое.

Есть прямая зависимость или нет, но участие в ежедневном трудовом реалити-шоу стало хорошо оплачиваться. Правильный уход за животными повышает качество молока, соответственно, и размеры премиальных. В итоге суммы выходят немаленькие. Зарплаты у доярок – больше 10 миллионов. И теперь работники фермы красиво жить себе не запрещают.

Ирина Сапега, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Головичи» ОАО «Трилесино-агро»:

Я все купила, все новое, за эту зарплату: спальню, кухню, телевизор. С таким доходом можно жить припеваючи и ни в чем себе не отказывать.

Как говорится, в копыто со временем. И эти самые ноу-хау, которые между строк стоят миллионы и миллиарды, не ради пиара и не для галочки, мол, все ультросовременно. Технологии, очевидно, и коровам на пользу, и работникам фермы. Но главное – есть отдача. В молочном эквиваленте, а, соответственно, и в финансовом. Позарились на нововведения и другие хозяйства. А что: коль прогресс пришел, чем их коровы хуже?