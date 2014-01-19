Крещение Господне в Беларуси: окунание в проруби и набор освященной воды

Новости Беларуси. Крещение Господне, или Богоявление, отмечают 19 января православные. У христиан это один из главных праздников, он приравнивается к Рождеству и Троице. В этот день вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан, которое он принял в 30-летнем возрасте. Именно тогда, согласно Евангелию, миру явилась Пресвятая Троица.

Сегодня храмах продолжают освящать воду. Считается, что крещенская вода обладает особыми свойствами: ее пьют, ею умываются, окропляют жилища. Кроме того, в этот день по традиции верующие окунаются в прорубь, так называемую «иордань», трижды погружаясь в воду, во имя Святой Троицы. Такое купание, уверены православные, очищает от грехов и исцеляет от болезней.

На улице минус 16, но тех, кто привык окунаться в Крещенские морозы, это не остановит. У Александра с друзьями уже традиция: четыре года подряд компания в этот день приезжает на одно и то же место, чтобы повторить обряд.

Александр Семенцов:

Много лет назад была освящена вода в этот день. Хочется очиститься телом, душой.

Павел Люлько:

Уже согрелись после этой нашей любимой процедуры, ощущения хорошие, сейчас в баньку поедем.

Духовное очищение в этот день – самое главное. Просто закаливаться сюда не приходят – для этого есть другие дни и способы. Окунуться в проруби в Крещение – значит возродиться душой и приобщиться к таинству.

Сергей Салудышев:

Я, например, готовлюсь к этому очень долго, исподволь жду этого дня, потому что только один раз в год можно окунуться так красиво и почувствовать эту божественную негу. Паришь над землей. Я сейчас стою, но мне не холодно.

Самое сложное – решиться. Среди тех, кто приехал к проруби, есть и новички. Роман таким образом празднует Крещение впервые.

Роман Пдащинский:

Интерес, альтруизм, желание испытать незабываемые ощущения.

Чаще всего за первым разом следуют другие. Для тех, кто прошел такое духовное обновление, окунаться в Крещение становиться обязательной традицией.

Минчанин:

Неописуемые ощущения, на самом деле. Я бы посоветовал вам туда нырнуть.

Анна Заяц:

Мы только второй раз, хотим традицию завести. Очень понравилось, очень бодрит, хорошее настроение.

За безопасностью самого процесса внимательно следят. На каждой точке спасатели: МЧС, ОСВОД, медицинские службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Жибровский, начальник спасательной станции:

Люди сознательные, молодцы: приходят, аккуратненько все. Посыпаются дорожки, чтобы люди не поскользнулись. Всю ночь ходили люди, до утра были. А сейчас сами видите сколько народу и сколько еще будет.

Многолюдно 19 января и в храмах. Прихожане идут на службу, и, конечно, за Крещенской водой. Для верующих это Божье благословение и вдохновение на весь год.

Прихожане:

Дает бодрости, дает хорошее настроение.

Водичку пьем для исцеления. Я каждый год хожу за водичкой.

Крещение празднуют по всей стране. В каждом уголке Беларуси можно окунуться и набрать освященной воды.

Игумен Игнатий, настоятель прихода в честь Тихвинской иконы Божьей Матери (Брест):

Вспоминая о Крещении, об очищении, они все приходят к водоему, и тоже Бог благословит. Свидетельствуют о своей православной вере путем погружения не в теплые реки Иордана, а в наши холодные условия, в наши холодные реки.

Крещенская вода хранит свои качества очень долго, а в так называемых Иордянаях она считается освященной в течение недели.