Почему события в Беларуси называют «революцией бандерлогов» и кто формирует психологию протеста? Мнение Григория Азарёнка
Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября в Беларуси задержаны 774 человека. Из них более 500 – в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По призыву известного польского Telegram-канала «несогласные» пошли в один из жилых микрорайонов столицы – по четко обозначенным маршрутам и полностью подчиняясь зарубежным инструкциям. Мирными эти протесты назвать нельзя – были зафиксированы стычки с милиционерами. А в Могилеве задержали, по сути, участников бандформирования.
Григорий Азаренок продолжит.
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Вот уже месяц у нормальных людей воруют выходные. На этот раз мы видели «Марш героев». Впрочем, сам себя героем не назовешь, никто и не подумает. На протяжении нескольких дней варшавский офис молчал о том, куда направит свою секту поклонников. 12 сентября прошел так называемый женский марш. Хотя местами он больше напоминал вальпургиеву ночь.
Григорий Азаренок:
А вот это Гродно. Милиционер стоит и фиксирует происходящее. Видимо, протестующие дамы испытывали большой дефицит мужского внимания и начали приставать.
Григорий Азаренок:
Непременный участник красно-белых флешмобов – пенсионерка Нина Багинская. Из нее стараются сделать некий символ. Ну что же, не мы это сняли. Но не показать не можем.
Григорий Азаренок:
Вот такой коктейль из русофобии и антисемитизма. А тем временем организаторы готовились к воскресенью. Героев в самый последний момент направили в один из жилых микрорайонов столицы и даже дали адреса государственных служащих, приглашая зайти в гости.
Григорий Азаренок:
И снова нашлись родители, которые потащили с собой на променад детей. К слову, правоохранительные органы уже обозначили ответственность за подобные выходки. Пока предупреждают, но вряд ли до всех дойдет.
А вот это видео для тех, кто по-прежнему свято верит в стихийность митингов. Вот он, координатор, обучающий правильному поведению во время акции (подробнее в видеоматериале).
13 сентября также вылезли затаившиеся было на месяц боевые элементы. Была схвачена группа с битами. Перед машинами правоохранителей разбрасывали шины. Перекрывали движение. Любой ценой нужны были столкновения. Кое-где они произошли.
На улице Тихой агрессивная толпа с резиновыми палками и водопроводными трубами кинулась на сотрудников. Забрасывали их камнями. В один момент в потасовке у милиционера забрали оружие, правда, он быстро его вернул.
Григорий Азаренок:
В Могилеве сотрудники ГУБОПиК накрыли лесной отряд. Там они тренировались, учились штурмовать здания, о чем с гордостью рассказывали в своих чатах.
Мы занимаемся военно-тактической подготовкой, то есть это штурм помещений, штурмовой альпинизм, работа в лесу, освобождение заложников. В общем, все, что связан с тактикой, все, что взрывает и стреляет – это все к нам.
Группа имела форменное обмундирование с шевронами «Пагоня», с украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальные пистолеты, ножи, радиостанции.
Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства, коктейли Молотова и проводили их испытания, ведя отчеты с тренировок, испытаний. Парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в соцсетях.
13 сентября сотрудниками Управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН УВД облисполкома на территории заброшенного здания в Могилевском районе прямо во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению экспертов, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства.
Следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырех активных участников группировки.
Григорий Азаренок:
Но план варшавских координаторов провалился. В 18:00 – уже в четвертый раз – все как по команде разбежались. Минск снова стал таким, каким мы его любим – тихим, мирным и спокойным. И таким он и останется.
В интернете уже метко назвали все эти события «революцией бандерлогов». Поэтому не устаем цитировать классику: «Подойдите ближе, бандерлоги!»