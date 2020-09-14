Почему события в Беларуси называют «революцией бандерлогов» и кто формирует психологию протеста? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября в Беларуси задержаны 774 человека. Из них более 500 – в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По призыву известного польского Telegram-канала «несогласные» пошли в один из жилых микрорайонов столицы – по четко обозначенным маршрутам и полностью подчиняясь зарубежным инструкциям. Мирными эти протесты назвать нельзя – были зафиксированы стычки с милиционерами. А в Могилеве задержали, по сути, участников бандформирования. Григорий Азаренок продолжит.

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Вот уже месяц у нормальных людей воруют выходные. На этот раз мы видели «Марш героев». Впрочем, сам себя героем не назовешь, никто и не подумает. На протяжении нескольких дней варшавский офис молчал о том, куда направит свою секту поклонников. 12 сентября прошел так называемый женский марш. Хотя местами он больше напоминал вальпургиеву ночь.

Григорий Азаренок:

А вот это Гродно. Милиционер стоит и фиксирует происходящее. Видимо, протестующие дамы испытывали большой дефицит мужского внимания и начали приставать.

Григорий Азаренок:

Непременный участник красно-белых флешмобов – пенсионерка Нина Багинская. Из нее стараются сделать некий символ. Ну что же, не мы это сняли. Но не показать не можем.

Григорий Азаренок:

Вот такой коктейль из русофобии и антисемитизма. А тем временем организаторы готовились к воскресенью. Героев в самый последний момент направили в один из жилых микрорайонов столицы и даже дали адреса государственных служащих, приглашая зайти в гости.

Григорий Азаренок:

И снова нашлись родители, которые потащили с собой на променад детей. К слову, правоохранительные органы уже обозначили ответственность за подобные выходки. Пока предупреждают, но вряд ли до всех дойдет. А вот это видео для тех, кто по-прежнему свято верит в стихийность митингов. Вот он, координатор, обучающий правильному поведению во время акции (подробнее в видеоматериале).

13 сентября также вылезли затаившиеся было на месяц боевые элементы. Была схвачена группа с битами. Перед машинами правоохранителей разбрасывали шины. Перекрывали движение. Любой ценой нужны были столкновения. Кое-где они произошли.

На улице Тихой агрессивная толпа с резиновыми палками и водопроводными трубами кинулась на сотрудников. Забрасывали их камнями. В один момент в потасовке у милиционера забрали оружие, правда, он быстро его вернул.

Григорий Азаренок:

В Могилеве сотрудники ГУБОПиК накрыли лесной отряд. Там они тренировались, учились штурмовать здания, о чем с гордостью рассказывали в своих чатах.

Мы занимаемся военно-тактической подготовкой, то есть это штурм помещений, штурмовой альпинизм, работа в лесу, освобождение заложников. В общем, все, что связан с тактикой, все, что взрывает и стреляет – это все к нам.

Группа имела форменное обмундирование с шевронами «Пагоня», с украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальные пистолеты, ножи, радиостанции. Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства, коктейли Молотова и проводили их испытания, ведя отчеты с тренировок, испытаний. Парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в соцсетях. 13 сентября сотрудниками Управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН УВД облисполкома на территории заброшенного здания в Могилевском районе прямо во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников. С места происшествия изъяты предметы, которые, по заключению экспертов, являются фрагментами самодельного зажигательного устройства. Следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырех активных участников группировки.