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МВД: водитель, который заблокировал движение транспорта в Минске, оказался пьян

14 сентября 2020 07:21
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Новости Беларуси. Водитель блокировал движение на одной из столичных улиц. Впоследствии оказалось, что он еще и пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло еще 12 сентября.

МВД: водитель, который заблокировал движение транспорта в Минске, оказался пьян-1

Отказ ехать на зеленый – ни что иное, как препятствие машине спецслужб. За такую «активную» гражданскую позицию, поскольку она выражалась в нарушении закона, мужчина был задержан.

Установлено, что смелости 62-летнему водителю придал алкоголь. Результат медицинского освидетельствования – 1,39 промилле. В отношении нарушителя составлено сразу пять административных протоколов.

МВД: водитель, который заблокировал движение транспорта в Минске, оказался пьян-4

Почему сели за руль в состоянии алкогольного опьянения?
Я не садился в состоянии алкогольного опьянения, я был трезв.
Почему блокировали движение оперативной машине?
Я не блокировал движение. Там были массовые беспорядки я стоял и ждал.

# ГАИ # происшествия # Фотофакт

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