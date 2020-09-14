МВД: водитель, который заблокировал движение транспорта в Минске, оказался пьян

Новости Беларуси. Водитель блокировал движение на одной из столичных улиц. Впоследствии оказалось, что он еще и пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло еще 12 сентября.

Отказ ехать на зеленый – ни что иное, как препятствие машине спецслужб. За такую «активную» гражданскую позицию, поскольку она выражалась в нарушении закона, мужчина был задержан.

Установлено, что смелости 62-летнему водителю придал алкоголь. Результат медицинского освидетельствования – 1,39 промилле. В отношении нарушителя составлено сразу пять административных протоколов.