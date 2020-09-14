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Работы по строительству первых станций третьей линии метро должны завершить к ноябрю

14 сентября 2020 16:02
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Новости Беларуси. Завершить работы на первом участке третьей линии метро нужно обеспечить к ноябрю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы по строительству первых станций третьей линии метро должны завершить к ноябрю-1

Такую задачу перед специалистами поставил мэр столицы Владимир Кухарев.

Срывов сроков быть не должно. Утвержден график, определены ответственные.  

Работы по строительству первых станций третьей линии метро должны завершить к ноябрю-4

Работы по строительству первых станций третьей линии метро должны завершить к ноябрю-6

Сейчас работы на четырех станциях подземки завершаются. Благоустраиваются территории и на поверхности.  

# Минское метро # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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