Работы по строительству первых станций третьей линии метро должны завершить к ноябрю

Новости Беларуси. Завершить работы на первом участке третьей линии метро нужно обеспечить к ноябрю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Завершить работы на первом участке третьей линии метро нужно обеспечить к ноябрю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такую задачу перед специалистами поставил мэр столицы Владимир Кухарев.
Срывов сроков быть не должно. Утвержден график, определены ответственные.
Сейчас работы на четырех станциях подземки завершаются. Благоустраиваются территории и на поверхности.