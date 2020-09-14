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В Мозыре задержали распространителей листовок с личными данными милиционеров

14 сентября 2020 15:24
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Новости Беларуси. Распространителей листовок с данными милиционеров задержали в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идейным вдохновителем такого проекта стала 36-летняя жительница Мозырского района.

В Мозыре задержали распространителей листовок с личными данными милиционеров-1

Общаясь в протестных чатах Telegram, женщина активно собирала информацию о правоохранителях, после чего подготовила макет листовки с личными данными о 29 милиционерах и текстом дискредитирующего содержания.

Еще одна участница – 19-летняя девушка – распечатала листовки и передала организатору для распространения.

В Мозыре задержали распространителей листовок с личными данными милиционеров-4

7 сентября 2020 года, находясь у себя по месту жительства, распечатала листовки, дискредитирующие действующую власть, в частности сотрудников Мозырского РОВД. Этого же числа собиралась распространить по Мозырскому району, в частности по населенную пункту Козенки. В содеянном раскаиваюсь, приношу свои извинения сотрудникам милиции.

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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