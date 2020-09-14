«Добрая традиция». В Заводском районе Минска поздравили мам малышей, которые появились на свет в день города

Новости Беларуси. В столице поздравили мам и малышей, которые появились на свет в День города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 12 сентября в 5-й городской клинической больнице в Заводском районе на свет появились 8 детей, из которых 5 – девочки. Врачи отмечают: в праздник роды прошли в штатном режиме, все дети здоровы и чувствуют себя замечательно. А для их мам руководство района подготовило цветы, поздравления и небольшие подарки.

Анна Радванская:

Вообще интересно получилось, потому что старший ребенок 11 числа родился, и мы хотели бы, чтобы и младший. Но вот наша девочка решила родиться в ночь. Хочется, чтобы все дети рождались под счастливыми звездами, чтобы все были здоровыми, счастливыми. Я хочу надеяться, что если она выбрала такую дату, то это ей поможет в жизни.

Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района:

В нашем районе сложилась добрая традиция – поздравлять мам два раза в год: в день рождения района 17 марта и в День нашего любимого города Минска. С 12 сентября 2019 года по 12 сентября 2020 года на свет появилось 4898 малышей. Это тоже не может не радовать.

Василий Шостак, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы:

В последние годы женщины стали более ответственно относиться к беременности, к своему здоровью, соответственно, к деторождению. В нашем родильном доме созданы максимально комфортные условия пребывания рожениц, родильниц, беременных женщин. Мы стремимся максимально к созданию комфортных условий, а также к высококвалифицированному оказанию медицинской акушерской помощи при рождении.