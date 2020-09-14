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«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?

14 сентября 2020 16:03
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Новости Беларуси. Прокуратура Минской области устанавливает экономические последствия забастовки на предприятии «Беларуськалий». Сейчас выясняется размер причиненного ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее областной суд признал забастовку, начатую работниками 17 августа, незаконной.

«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?-1

«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?-3

По имеющимся данным, за период 17-18 августа 2020 года из-за частичной приостановки работы рудников плановые показатели на предприятии были снижены почти наполовину.

«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?-6

Сергей Хмарук, прокурор Минской области:
В соответствии со ст. 397 Трудового кодекса, участники забастовки, признанной судом незаконной, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, и иной ответственности, предусмотренной законодательством. В том случае, если в результате незаконной забастовки нанимателю причинен вред, работник может быть привлечен к материальной ответственности.

«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?-9

По результатам проверки будут приняты меры по возмещению причиненного вреда, в том числе решен вопрос о предъявлении соответствующего иска.

Согласно законодательству работникам, участвовавшим в забастовке, не сохраняется заработная плата и этот период не включается в стаж, дающий право на отпуск.

# Забастовка # общество # Сергей Хмарук # Фотофакт

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