«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?
Новости Беларуси. Прокуратура Минской области устанавливает экономические последствия забастовки на предприятии «Беларуськалий». Сейчас выясняется размер причиненного ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее областной суд признал забастовку, начатую работниками 17 августа, незаконной.
По имеющимся данным, за период 17-18 августа 2020 года из-за частичной приостановки работы рудников плановые показатели на предприятии были снижены почти наполовину.
Сергей Хмарук, прокурор Минской области:
В соответствии со ст. 397 Трудового кодекса, участники забастовки, признанной судом незаконной, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, и иной ответственности, предусмотренной законодательством. В том случае, если в результате незаконной забастовки нанимателю причинен вред, работник может быть привлечен к материальной ответственности.
По результатам проверки будут приняты меры по возмещению причиненного вреда, в том числе решен вопрос о предъявлении соответствующего иска.
Согласно законодательству работникам, участвовавшим в забастовке, не сохраняется заработная плата и этот период не включается в стаж, дающий право на отпуск.