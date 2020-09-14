«Вплоть до увольнения». Какие последствия грозят участникам забастовок на предприятиях?

Новости Беларуси. Прокуратура Минской области устанавливает экономические последствия забастовки на предприятии «Беларуськалий». Сейчас выясняется размер причиненного ущерба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее областной суд признал забастовку, начатую работниками 17 августа, незаконной.

По имеющимся данным, за период 17-18 августа 2020 года из-за частичной приостановки работы рудников плановые показатели на предприятии были снижены почти наполовину.

Сергей Хмарук, прокурор Минской области:

В соответствии со ст. 397 Трудового кодекса, участники забастовки, признанной судом незаконной, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, и иной ответственности, предусмотренной законодательством. В том случае, если в результате незаконной забастовки нанимателю причинен вред, работник может быть привлечен к материальной ответственности.