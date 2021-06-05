На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте

Новости Беларуси. На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба правонарушителя – сторонники околофутбольного движения неонацистской направленности – были в международном розыске за причастность к несанкционированным массовым мероприятиям.

Александр Лаврукович, начальник брестского управления ГУБОПиК МВД:

После участия в массовых беспорядках двое брестчан скрылись от следствия на территории Российской Федерации. От российских правоохранителей стало известно, что разыскиваемые лица в июне текущего года намереваются нелегально транзитом через территорию Республики Беларусь попасть в страны Европейского союза.