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На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте

05 июня 2021 14:04
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Новости Беларуси. На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте-1

На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте-3

Оба правонарушителя – сторонники околофутбольного движения неонацистской направленности – были в международном розыске за причастность к несанкционированным массовым мероприятиям.

На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте-6

Александр Лаврукович, начальник брестского управления ГУБОПиК МВД:
После участия в массовых беспорядках двое брестчан скрылись от следствия на территории Российской Федерации. От российских правоохранителей стало известно, что разыскиваемые лица в июне текущего года намереваются нелегально транзитом через территорию Республики Беларусь попасть в страны Европейского союза.

На границе с Литвой задержаны участники августовских беспорядков в Бресте-9

Спецоперацию по поимке разыскиваемых провели 4 июня в Ивьевском районе. На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Беларуси.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Александр Лаврукович # Фотофакт

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