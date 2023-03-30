Азарёнок: «Беларусь ядерная, вы бессмысленны, все планы – бандеровскому псу под хвост. Истерика!»

Послание Президента народу и парламенту в 2023 году ждут с повышенным интересом. На протяжении недели политики и пропагандисты недружественных стран без умолку комментируют ситуацию в нашей стране, оказывают давление, грозятся новыми санкциями. Но от своего выбора суверенного и сильного развития белорусы не отступятся. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видео смотрите здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это будет не трибуна, а амвон. Александр Лукашенко обратится к своему народу. Внимание всех спецслужб мира, всех политиков, идеологов, разведчиков, экспертов, журналистов, президентов, премьеров, министров, Банковой и Капитолия, Кремля и Уолл-стрит – все будет приковано ко Дворцу Республики. Это будет проповедь, яростная, мощная, ядерная проповедь для всего мира. Проповедь истинной силы, независимости, глубинной мощи самого непокорного на земле народа и его лидера. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Последние три Послания были историческими. 4 августа 2020 года. До начала блицкрига несколько дней. Перенесший ковид Президент принимал бой. Он говорил: я встаю стеной, вставайте рядом, белорусы, победим! И победили. Пустили прахом гениальные западные социальные технологии. Началась история битвы, сопротивления, выстаивания и победы.

Григорий Азаренок:

2021 год. Встреча с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Несколько дней назад Запад провел против нас подлейшую спецоперацию. После ими посаженного самолета и ими сданного мелкого бандита подняли вэрхал. Вопили, орали, в секунду подняли всех своих ручных шавок. Санкции, давление, война. Задушим, уничтожим, размажем, всеми темными силами навалимся. Но белорусский лидер нанес ответный удар. Общество консолидировалось, и чудовищный санкционный вызов превратился в пшик. Люди не почувствовали ваших комариных укусов. Хозяева жизни, вы оказались ничтожеством. Лукашенко вас переиграл.

Григорий Азаренок:

И 2022 год. Три вопроса от нашего Президента. Вы готовы, белорусы, платить за армию, оборону и независимость? Впереди был референдум, впереди было начало СВО, и Украина обязательно вернется в лоно нашего славянства. После нас обстреливали ракетами. Заходили диверсанты. Ввели новые санкции. С новой силой попытались раскачать общество. Миллионы были брошены на чудовищную пропаганду. Создали у границ банды уродов, которые в ежедневном режиме грозят нам войной. А наш народ спокоен. Он лузгает семечки на ваши угрозы. Потому что знает – Батька начеку. И отвечает – да. Мы не просто готовы платить за оборону и безопасность Родины. Мы готовы за нее умереть. Да только мы еще и с собой много заберем, если сунетесь, паршивцы. Всю неделю стоит вой, дикий визг, псовый лай, скулеж прибалтийский, польский писк, немецкий рык и брюссельский хрюк. Ой, испугались – портки полные, вонь ужасная. Да, Беларусь ядерная, вы бессмысленны, все планы – бандеровскому псу под хвост. Истерика, натуральная истерика. Наслаждайтесь.

Время идет сейчас на минуты, на дни. Необходимо силами НАТО, если не силами НАТО по бюрократическим причинам, то силами Польши, Литвы, Украины и белорусских подразделений, уже находящихся в Украине, воюющих на стороне ВСУ против российского агрессора, входить в Беларусь и освобождать Беларусь от диктатуры Лукашенко. Иначе Европа рискует быть частью ядерного конфликта. И это столкновение неизбежно.