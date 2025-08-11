647 квартир для многодетных семей – сколько квадратных метров жилья сдано в Минске в 2025 году, рассказал эксперта

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Эти люди своими руками создают облик нашей страны, обеспечивают ее развитие и процветание. Строительная сфера является одной из ключевых для экономики Беларуси. Работники обеспечивают строительство жилья, объектов промышленности и социальной инфраструктуры.

Вадим Пичиц, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиционный Мингорисполкома:

Государство, безусловно, продолжит оказывать государственную поддержку социально уязвимым категориям граждан, а также многодетным семьям. Сегодня введен единый механизм оказания такой государственной поддержки. Сейчас все жилье с господдержкой строится в рамках государственного заказа. В этой цепочке как таковой исключен гражданин. То есть заказчик оформляет вначале льготный кредит на себя, строит за эти деньги объект. После ввода в эксплуатацию построенное жилое помещение он через договор купли-продажи оформляет на гражданина с переоформлением льготного кредита. То есть в итоге гражданин получает на выходе готовое жилье. Ему не нужно участвовать в долевом строительстве.

Юлия Алексеюк:

А сколько квадратных метров жилья было сдано в 2025 году?

Вадим Пичиц:

На этот год нам правительством доведено задание в объеме 710 тысяч квадратных метров жилья. По итогам семи месяцев у нас уже введено 360 тысяч, из них 56 тысяч с господдержкой. Также для многодетных семей уже построено 647 квартир.

Подробности в видео.