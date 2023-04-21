Почему пьяные садятся за руль? Поговорили с начальником управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Истину о том, что пьяный за рулем – потенциальный убийца, к сожалению, усвоили далеко не все. Несмотря на строгий контроль со стороны Госавтоиспекции и действительно жесткое законодательство, нетрезвые водители на дорогах все же есть. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Они сознательно идут на нарушение закона. Прекрасно осознают, что могут покалечить как собственную жизнь, так и жизни тех, кто невольно может оказаться на их пути. И самое страшное, что эти мысли их не останавливают. Единственной преградой для пьяных водителей были, есть и будут сотрудники ГАИ. Как распознать преступника за рулем. Сколько пьяных водителей ловят в Минске ежедневно и какое наказание грозит за поездку «подшофе»? Об этом и не только поговорим с начальником управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергеем Бабичем. Часто ли пьяные садятся за руль? Вот что об том говорит статистика Сергей Шуманский, ведущий:

Пьянство за рулем в столице – это сегодня такая же проблема, как, например, 10 лет назад, или есть улучшения?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Пьянство за рулем – это самая основная и глобальная проблема, которая может существовать на улицах и дорогах нашего города. Проблема не теряет своей актуальности, но наблюдается некая динамика положительная в части работы с данной категорией водителей. По сравнению с предыдущими периодами наблюдается снижение как выявленных водителей с алкогольным опьянением, так и ДТП с их участием. Соответственно, и количество пострадавших по их вине. Сергей Шуманский:

Что становится причиной того, что люди пьяные садятся за руль? Можно говорить, что это алкоголики по медицинскому диагнозу или это люди, которые впервые подверглись такому наитию? Сергей Бабич:

Определенного социально-психологического портрета потенциального нарушителя, который сел за руль в нетрезвом виде, нет, потому что попадаются люди разных социальных категорий, люди разного имущественного положения. В основном причиной становится личная недисциплинированность, некая беспечность и расчет на то, что пронесет. Порой играет роль хулиганство. Люди под эйфорией в состоянии алкогольного опьянения решают доказать свою браваду перед друзьями и близкими, позволяют себе допускать такого рода правонарушения. Сергей Шуманский:

То есть делить на молодежь, людей в возрасте, женщин и мужчин нелогично?

Сергей Бабич:

Логично делить и по этому признаку. В основном это категория молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, как показывает практика, женщины тоже попадаются в наше поле зрения, но гораздо реже. Как показывает практика, количество промилле в состоянии алкогольного опьянения у них на порядок выше, чем у мужчин. Сколько должно быть промилле в организме, чтобы человек считался пьяным за рулем? Сергей Шуманский:

У нас есть сейчас две цифры – 0,3 и 0,8. Что такое цифра 0,3? Можно ли на нее кому-то рассчитывать? Или эта цифра утром на всякий случай предусмотрена? Сергей Бабич:

Такую цифру, как промилле, сложно вывести в четкую, определенную арифметическую формулу, которая поможет водителю ориентироваться, сколько ему выпить надо для того, чтобы на завтра или спустя несколько часов данное алкогольное опьянение не показало у доктора или в приборе инспектора. Из-за того, что это индивидуально и зависит как от психологического состояния, так и от физического состояния самого водителя. Цифры 0,3 и 0,8 реградируют ту административную ответственность, которая наступает в случае нарушения, совершения правонарушения водителем в состоянии алкогольного опьянения. От 0,3 до 0,8 промилле водитель несет ответственность по части первой статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях, который предусматривает под собой взыскание в виде 100 базовых величин штрафа с лишением права управления сроком на три года. Когда цифра переваливает 0,8 промилле, влечет за собой ответственность водителя в состоянии алкогольного опьянения в размере 200 базовых величин с лишением права управления сроком на пять лет. Исходя из следующей статистики, показывает, что водитель или в легком состоянии алкогольного опьянения (от 0,3 до 0,8 промилле), или уже в состоянии крепкого опьянения переваливает за 1,5 промилле. Как вычисляют пьяных водителей? Сергей Шуманский:

Есть ли какие-то ориентиры, где можно поджидать пьяного водителя? Как его можно из потока вычислить?

Сергей Бабич:

Своя тактика и стратегия есть у каждого инспектора ДПС, которые заступают на охрану общественного порядка и безопасности дорожного движения. К ним относятся и отработки мест массового пребывания граждан, места притяжения отдыха граждан, увеселительные заведения, дискотеки, бары. Ночные магазины, автозаправочные станции, куда водители зачастую пытаются пробраться за добавкой. Или после принятия горячительных напитков пытаются добраться к дому или иному месту. Также отрабатывают инспекторы и места массовых передвижений водителей в районе крупных магистральных улиц, в основном это утренние часы, когда водитель думает, что он находится в трезвом состоянии, садится за руль и пытается двигаться на работу или к месту посещения объекта. Инспекторы таких водителей вычленяют из потока, а дальше ведут административный процесс за допущенное нарушение. Часто ли встречаются пьяные за рулем каршеринга? Сергей Шуманский:

В последнее время можно в лентах новостей видеть участившиеся случаи серьезных аварий с участием водителей каршеринга. Можно ли говорить о том, что каршеринг немного упростил жизнь пьяным водителям? То есть легкий доступ к автомобилю. Сергей Бабич:

Я вам скажу, что статистика, которая у нас имеется, показывает, что такие случаи имеют место, но не носят массовый характер. То, что позволяет нашим гражданам быть более мобильными с учетом легкого доступа к транспортному средству, это есть. В большей массе это дисциплинированные водители, но зачастую появляются и такие дорожные хулиганы, которые позволяют себе с использованием транспорта каршеринговых компаний допускать правонарушения, причем грубые. Это и нарушения скоростных режимов, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, это и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, даже попадаются лица, не имеющие права управления, но каким-то образом попавшие за руль этого каршерингового автомобиля.

Сергей Шуманский:

То есть каршеринг тут больше ни при чем? Тут человеческий фактор? Сергей Бабич:

Безусловно, здесь личная дисциплинированность каждого из тех людей, кто принял такое решение – сесть за руль и распорядиться данным транспортом. В настоящее время общество, наверное, научилось, оно нетерпимо к таким проявлениям асоциального поведения. Мы подкрепляемся поддержкой наших граждан, которые очень активно нам сообщают о возможных фактах управления транспортом водителем в состоянии алкогольного опьянения, подсказывают нам, дают информацию, за что мы им искренне благодарны и признательны. Это долг и обязанность любого законопослушного гражданина: сообщить о возможном правонарушении в ГАИ или органы внутренних дел. Телефон для этого у нас всегда доступен, всегда можно набрать, все его знают – 102.

Нужно ли ужесточить наказание для пьяных водителей? Сергей Шуманский:

Стабильно раз в 2-3 года законодательство у нас ужесточается в отношении пьяных водителей. Как вы считаете, сегодня этих ужесточений действующего законодательства достаточно для сдерживания такого вида преступлений или что-то нужно сделать еще? Сергей Бабич:

В настоящее время тот ресурс законодательства позволяет нам обеспечивать безопасность дорожного движения, в частности профилактика водителей, управляющих транспортом в состоянии какого-либо опьянения. Здесь уже предусмотрено и лишение права управления, и штрафные санкции, которые очень даже велики. Введена и уголовная ответственность для водителя, который сел за руль транспорта повторно в течение года в состоянии опьянения. И дополнительная мера – конфискация, об этом тоже не нужно забывать, потому что многие, надеясь на то, что машина не его, смогут каким-то образом обойти это все, глубоко ошибаются. Конфискации подлежат те транспортные средства, независимо от их принадлежности, если они послужили орудием и предметом совершения преступления. Бывают ли виноваты пешеходы в ДТП? Сергей Шуманский:

Еще одна категория участников дорожного движения – пешеходы. Не будем забывать, что они тоже могут быть нетрезвыми. Они тоже могут быть виновны в каких-либо происшествиях или поплатиться за это своей жизнью.

Сергей Бабич:

Да, это отдельная категория участников дорожного движения, которые заслуживают пристального и большого внимания. Исходя из статистики, 70 % ДТП с участие пешеходов проходят по вине этих пешеходов. По вине этих пешеходов те же 70 % составляют пешеходы, которые находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Это и внезапный выход на проезжую часть в неустановленных местах. Попытка перебежать 6-полосные проезжие части, это и выход на запрещающий красный сигнал светофора, перепрыгивание через какие-то ограждения, барьеры, которые водителю не оставляют шанса для того, чтобы среагировать на изменение дорожной обстановки, а пешеходу, чтобы просто выжить. О чем всегда стоит помнить водителю? Сергей Шуманский:

Когда попадаются эти нетрезвые водители, они, наверное, все раскаиваются и сожалеют о содеянном? На упреждение пару слов.