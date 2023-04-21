«Президент согласился». Леонид Заяц рассказал, какой сельскохозяйственный эксперимент провели в Крупском районе
Новости Беларуси. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности сегодня выходит на первый план. Проблема нехватки продуктов остро стоит перед многими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С кризисом столкнулись на Востоке и Западе, беспокоятся о нем и в ООН. Сегодня это одна из самых актуальных проблем для всей планеты. И на этом фоне ходу посевной, а за ней и уборочной кампаниям – внимание повышенное.
О том, что спрос за сельское хозяйство будет бескомпромиссным, не раз говорил глава государства, нацеливая аграриев искать новые решения и работать на результат.
Нестандартные подходы не раз бывали успешными. Таким оказался и эксперимент, проведенный в Крупском районе. Здесь сегодня собрали урожай кукурузы. Осенью 4 гектара специально оставили на зимовку в поле. Ход и качество весенней уборки на экспериментальном участке проинспектировал заместитель премьер-министра Беларуси. Урожай сохранился хорошо – влажность всего 15 %. Как итог – получилась значительная экономия на сушке.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
В период уборки кукурузы 2022 года были сильные атмосферные осадки, наблюдалось переувлажнение почвы. Технически не могли убрать эти поля, буксовали комбайны. Мы обратились к Президенту с просьбой о том, чтобы оставить это поле на весну и как эксперимент попробовать убрать весной. Президент согласился, дал команду по всей территории Республики Беларусь по 5-6 гектаров оставить как опыт в каждой области.
Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Основной вывод, который мы сделали в этом году в результате опыта, – распространять эту практику повсеместно, конечно, мы не можем, этим могут пользоваться только те сельскохозяйственные предприятия, которые имеют высокую потребность в зерне для производства собственной продукции животноводства и птицеводства. Конечно же, только в экстремальных, исключительных случаях можем позволить оставить себе поле кукурузы на зиму.
Всего «золотое» зерно осталось на зиму в полях на 72 гектарах по всей стране. Но все же, как отмечают специалисты, львиную долю кукурузы на зерно следует убирать в оптимальные сроки – осенью. Немаловажный нюанс: зимовка может сократить количество урожая. Кукурузу нередко съедают дикие животные. Стоит отметить, что в этом году в Крупском районе обошлось без потерь.