«Президент согласился». Леонид Заяц рассказал, какой сельскохозяйственный эксперимент провели в Крупском районе

Новости Беларуси. Вопрос обеспечения продовольственной безопасности сегодня выходит на первый план. Проблема нехватки продуктов остро стоит перед многими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С кризисом столкнулись на Востоке и Западе, беспокоятся о нем и в ООН. Сегодня это одна из самых актуальных проблем для всей планеты. И на этом фоне ходу посевной, а за ней и уборочной кампаниям – внимание повышенное.

О том, что спрос за сельское хозяйство будет бескомпромиссным, не раз говорил глава государства, нацеливая аграриев искать новые решения и работать на результат. Нестандартные подходы не раз бывали успешными. Таким оказался и эксперимент, проведенный в Крупском районе. Здесь сегодня собрали урожай кукурузы. Осенью 4 гектара специально оставили на зимовку в поле. Ход и качество весенней уборки на экспериментальном участке проинспектировал заместитель премьер-министра Беларуси. Урожай сохранился хорошо – влажность всего 15 %. Как итог – получилась значительная экономия на сушке.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

В период уборки кукурузы 2022 года были сильные атмосферные осадки, наблюдалось переувлажнение почвы. Технически не могли убрать эти поля, буксовали комбайны. Мы обратились к Президенту с просьбой о том, чтобы оставить это поле на весну и как эксперимент попробовать убрать весной. Президент согласился, дал команду по всей территории Республики Беларусь по 5-6 гектаров оставить как опыт в каждой области.