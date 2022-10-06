Почему подростки больше всего подвержены наркоторговле? Объяснили эксперты
Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Какова на сегодня ситуация с наркозависимостью в Беларуси? Есть какие-то цифры и насколько они соответствуют действительности? Откуда берется эта статистика?
Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:
Официально на сегодня под наблюдением врачей психиатров-наркологов в Республике Беларусь находится около 13 тысяч граждан, которые в той или иной мере имеют проблемы с немедицинским потреблением наркотических средств. 7 тысяч 200 человек из них имеют синдром зависимости. Чтобы было понятнее. Это уже когда мы говорим о наркомании. В Минске количество таких людей под наблюдением – около 5,5 тысячи. Практически 3 тысячи из них имеют синдром зависимости от наркомании. Если немножко соотнести эти цифры, то мы можем понять, что Минск на передовой в борьбе с наркоманией, с наркопотреблением, потому что практически около 40 % всех официально зарегистрированных наркопотребителей проживает в Минске.
Екатерина Забенько:
Насколько реальные цифры отличаются от официальной статистики?
Жанна Истомина:
Латентная наркомания – это те наркопотребители, которые не попали в поле зрения медиков.
Екатерина Забенько:
В поле зрения медиков, поле зрения милиции, о которых не сообщили родственники.
Жанна Истомина:
Да. То есть они никак нигде не зарегистрированы. По цифрам МВД, таких людей у нас 80-85 тысяч. Наши аналитики говорят о немножко меньшей цифре – до 35 тысяч. Но в любом случае проблема латентной наркомании есть.
Екатерина Забенько:
Наркоторговля, к сожалению, молодеет. Буквально на прошлой неделе была задержана 19-летняя девушка-наркокурьер. Это не самые молодые, не самые страшные случаи. Уже и детей привлекают к наркоторговле. Как с этим бороться и почему именно дети попали в поле зрения наркоманов?
Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Дети просто меньше задумываются о последствиях. Им не нужно каких-то серьезных умозаключений делать. У них голова достаточно свободная и занята какими-то своими досуговыми мероприятиями. Так как у нас сейчас широко распространен (имеется в виду из тех фактов, которые мы регистрируем, которыми мы владеем), более 90 % – это бесконтактный способ распространения. Конечно, здесь очень серьезное влияние оказывают мессенджеры и социальные сети, через которые данные предложения поступают, причем предложения поступают, мы анализируем эту ситуацию, как от давних каких-то знакомых, так и от абсолютно незнакомых людей просто с обычным предложением подзаработать. Соответственно, все наркоторговцы вводят в курс дела этих подростков: что им необходимо делать, чем заниматься, каким образом распространять закладки. Единственное, на чем они не останавливаются, – это та серьезнейшая ответственность, которая им грозит в случае задержания. А задержание происходит буквально через 5-7 дней.
Екатерина Забенько:
То есть карьера наркоторговца очень короткая.
Сергей Горохов:
Настолько короткая, обратно пропорциональная той мере наказания, которая следует после задержания.
Екатерина Забенько:
Об этом тоже стоит поговорить, потому что сроки за торговлю наркотиков и их употребление огромные. Можно, не начав свой жизненный путь, оказаться в тюрьме и продолжить его нескоро и со сложными последствиями.
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