Почему подростки больше всего подвержены наркоторговле? Объяснили эксперты

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Какова на сегодня ситуация с наркозависимостью в Беларуси? Есть какие-то цифры и насколько они соответствуют действительности? Откуда берется эта статистика?

Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:

Официально на сегодня под наблюдением врачей психиатров-наркологов в Республике Беларусь находится около 13 тысяч граждан, которые в той или иной мере имеют проблемы с немедицинским потреблением наркотических средств. 7 тысяч 200 человек из них имеют синдром зависимости. Чтобы было понятнее. Это уже когда мы говорим о наркомании. В Минске количество таких людей под наблюдением – около 5,5 тысячи. Практически 3 тысячи из них имеют синдром зависимости от наркомании. Если немножко соотнести эти цифры, то мы можем понять, что Минск на передовой в борьбе с наркоманией, с наркопотреблением, потому что практически около 40 % всех официально зарегистрированных наркопотребителей проживает в Минске. Екатерина Забенько:

Насколько реальные цифры отличаются от официальной статистики? Жанна Истомина:

Латентная наркомания – это те наркопотребители, которые не попали в поле зрения медиков.

Екатерина Забенько:

В поле зрения медиков, поле зрения милиции, о которых не сообщили родственники. Жанна Истомина:

Да. То есть они никак нигде не зарегистрированы. По цифрам МВД, таких людей у нас 80-85 тысяч. Наши аналитики говорят о немножко меньшей цифре – до 35 тысяч. Но в любом случае проблема латентной наркомании есть. Екатерина Забенько:

Наркоторговля, к сожалению, молодеет. Буквально на прошлой неделе была задержана 19-летняя девушка-наркокурьер. Это не самые молодые, не самые страшные случаи. Уже и детей привлекают к наркоторговле. Как с этим бороться и почему именно дети попали в поле зрения наркоманов?

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Дети просто меньше задумываются о последствиях. Им не нужно каких-то серьезных умозаключений делать. У них голова достаточно свободная и занята какими-то своими досуговыми мероприятиями. Так как у нас сейчас широко распространен (имеется в виду из тех фактов, которые мы регистрируем, которыми мы владеем), более 90 % – это бесконтактный способ распространения. Конечно, здесь очень серьезное влияние оказывают мессенджеры и социальные сети, через которые данные предложения поступают, причем предложения поступают, мы анализируем эту ситуацию, как от давних каких-то знакомых, так и от абсолютно незнакомых людей просто с обычным предложением подзаработать. Соответственно, все наркоторговцы вводят в курс дела этих подростков: что им необходимо делать, чем заниматься, каким образом распространять закладки. Единственное, на чем они не останавливаются, – это та серьезнейшая ответственность, которая им грозит в случае задержания. А задержание происходит буквально через 5-7 дней. Екатерина Забенько:

То есть карьера наркоторговца очень короткая.