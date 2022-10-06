Пенсионерка выиграла 50 тысяч рублей в сети магазинов «Санта»

Покупала сладости внукам и выиграла более 50 000 рублей. Удача улыбнулась пенсионерке из поселка Негорелое Минской области. Женщина установила своеобразный рекорд, выиграв от сети магазинов «Санта» денежные призы целых четыре раза, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Пенсионерке из Минской области повезло сразу четыре раза в рекламной игре от сети магазинов «Санта». Сначала выиграла два сертификата по 100 рублей, позже денежный приз на 1 000 рублей, а сейчас главный приз – 50 000 рублей. А покупала обычные сладости для внуков – шоколад, мармелад, квас.

Зоя Колосовская, победитель рекламной игры сети магазинов «Санта» «Пора играть! Время побеждать!»:

Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла 50 000, я не поверила. Это было что-то с чем-то. Позвонила детям, сказали, что это невероятно. Сразу подумали, что это розыгрыш какой-то был. Потом сказали, что это правда.

Сергей Дубик, заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Санта»:

В шестом туре рекламной игры приняло участие 56 000 человек, а также мы разыграли более 300 денежных призов.