Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект
Новости Беларуси. Лечебные травяные сборы высокого качества. В Грабовской школе Гомельского района презентовали бизнес-проект по изготовлению натуральной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сельские школьники развивают эконаправление и учатся получать из него выгоду, расскажет Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Грабовская школа находится в живописном месте: рядом расположен усадебный парк, заложенный еще в XIX веке. Несколько лет назад здесь организовали школьный экологический лагерь, участники которого занимаются составлением гербариев.
Именно тогда и прозвучало предложение заготавливать растительные сборы. Для реализации проекта этой осенью зарегистрировали школьную бизнес-компанию. Молодежь будет делать ароматические боксы, ароматические саше и открытки. У ребят уже есть странички в соцсетях.
Артем Гончаренко, ученик Грабовской средней школы:
В нашей школе мы создали бизнес-проект, в котором делаются ароматические боксы, ароматические саше и открытки. Также к этому бизнесу был создан кружок «Юный предприниматель», в котором мы изучаем финансовую документацию и практикуемся. Также в этом кружке взаимодействуют творческие люди. Которые хорошо создают дизайн и связаны с экономикой.
Дарья Баранова, ученица Грабовской средней школы:
Мы изготовили пробную партию из сырья музея ароматов. Изучаем рынок товаров посредством социальных сетей, организовываем рекламную компанию. Планируем участие в районных мероприятиях с выставкой своей продукции, сотрудничество с медицинским колледжем.
Весной в Грабовской школе появится питомник по выращиванию лекарственных растений. Каждый травяной сбор пройдет проверку в санитарных службах и получит заключение. Деньги с продаж направят на развитие школы. Со временем здесь хотят проводить локальный фестиваль травяных чаев. Это не единственный экопроект, который реализуется в учреждении. С 2007 года здесь работает музей ароматов. Есть и «комнатный сад» для проведения занятий. В классе нет ни одной парты – только растения, рыбы и рептилии.
Мне очень нравится, что здесь много живой природы, всяких животных.
Особенно черепашки, они такие маленькие.
Анна Корольчук:
Сегодня в Грабовке учится 122 школьника. Главная задача всех проектов – вовлечь детей в изучение биологии и научить бережному отношению к природе. Статус сельской школы не ограничивает возможности в получении знаний на современном уровне.