Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект

Новости Беларуси. Лечебные травяные сборы высокого качества. В Грабовской школе Гомельского района презентовали бизнес-проект по изготовлению натуральной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сельские школьники развивают эконаправление и учатся получать из него выгоду, расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Грабовская школа находится в живописном месте: рядом расположен усадебный парк, заложенный еще в XIX веке. Несколько лет назад здесь организовали школьный экологический лагерь, участники которого занимаются составлением гербариев. Именно тогда и прозвучало предложение заготавливать растительные сборы. Для реализации проекта этой осенью зарегистрировали школьную бизнес-компанию. Молодежь будет делать ароматические боксы, ароматические саше и открытки. У ребят уже есть странички в соцсетях.

Артем Гончаренко, ученик Грабовской средней школы:

В нашей школе мы создали бизнес-проект, в котором делаются ароматические боксы, ароматические саше и открытки. Также к этому бизнесу был создан кружок «Юный предприниматель», в котором мы изучаем финансовую документацию и практикуемся. Также в этом кружке взаимодействуют творческие люди. Которые хорошо создают дизайн и связаны с экономикой.

Дарья Баранова, ученица Грабовской средней школы:

Мы изготовили пробную партию из сырья музея ароматов. Изучаем рынок товаров посредством социальных сетей, организовываем рекламную компанию. Планируем участие в районных мероприятиях с выставкой своей продукции, сотрудничество с медицинским колледжем.

Весной в Грабовской школе появится питомник по выращиванию лекарственных растений. Каждый травяной сбор пройдет проверку в санитарных службах и получит заключение. Деньги с продаж направят на развитие школы. Со временем здесь хотят проводить локальный фестиваль травяных чаев. Это не единственный экопроект, который реализуется в учреждении. С 2007 года здесь работает музей ароматов. Есть и «комнатный сад» для проведения занятий. В классе нет ни одной парты – только растения, рыбы и рептилии.

Мне очень нравится, что здесь много живой природы, всяких животных.