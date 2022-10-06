Прямой эфир

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект

06 октября 2022 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лечебные травяные сборы высокого качества. В Грабовской школе Гомельского района презентовали бизнес-проект по изготовлению натуральной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сельские школьники развивают эконаправление и учатся получать из него выгоду, расскажет Анна Корольчук.

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Грабовская школа находится в живописном месте: рядом расположен усадебный парк, заложенный еще в XIX веке. Несколько лет назад здесь организовали школьный экологический лагерь, участники которого занимаются составлением гербариев. 

Именно тогда и прозвучало предложение заготавливать растительные сборы. Для реализации проекта этой осенью зарегистрировали школьную бизнес-компанию. Молодежь будет делать ароматические боксы, ароматические саше и открытки. У ребят уже есть странички в соцсетях.

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект-4

Артем Гончаренко, ученик Грабовской средней школы:
В нашей школе мы создали бизнес-проект, в котором делаются ароматические боксы, ароматические саше и открытки. Также к этому бизнесу был создан кружок «Юный предприниматель», в котором мы изучаем финансовую документацию и практикуемся. Также в этом кружке взаимодействуют творческие люди. Которые хорошо создают дизайн и связаны с экономикой.

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект-7

Дарья Баранова, ученица Грабовской средней школы:
Мы изготовили пробную партию из сырья музея ароматов. Изучаем рынок товаров посредством социальных сетей, организовываем рекламную компанию. Планируем участие в районных мероприятиях с выставкой своей продукции, сотрудничество с медицинским колледжем.

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект-10

Весной в Грабовской школе появится питомник по выращиванию лекарственных растений. Каждый травяной сбор пройдет проверку в санитарных службах и получит заключение. Деньги с продаж направят на развитие школы. Со временем здесь хотят проводить локальный фестиваль травяных чаев. Это не единственный экопроект, который реализуется в учреждении. С 2007 года здесь работает музей ароматов. Есть и «комнатный сад» для проведения занятий. В классе нет ни одной парты – только растения, рыбы и рептилии.

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект-13

Мне очень нравится, что здесь много живой природы, всяких животных.

Выращивают травы и делают ароматические боксы. В Грабовской школе презентовали бизнес-проект-16

Особенно черепашки, они такие маленькие.

Анна Корольчук:
Сегодня в Грабовке учится 122 школьника. Главная задача всех проектов – вовлечь детей в изучение биологии и научить бережному отношению к природе. Статус сельской школы не ограничивает возможности в получении знаний на современном уровне.

# Школы в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Артем Гончаренко # Дарья Баранова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
6 октября Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики
06 октября 2022 08:30

6 октября Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам экономики

Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк
06 октября 2022 07:59

Рыси из цирковой семьи переехали в Гродненский зоопарк

В Гомеле задержали оптового курьера наркотиков
06 октября 2022 07:31

В Гомеле задержали оптового курьера наркотиков