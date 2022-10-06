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На учениях ОДКБ «Поиск-2022» подразделения выполнили задачи в тылу условного противника

06 октября 2022 10:01
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Новости Беларуси. «Поиск-2022». Подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ продолжают выполнение учебно-боевых задач в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть тренировочного процесса проходит ночью. Накануне группы военнослужащих успешно выполнили операцию в тылу условного противника.  

На учениях ОДКБ «Поиск-2022» подразделения выполнили задачи в тылу условного противника-1

К месту базирования вооруженного формирования подразделения были доставлены на вертолетах Ми-8. После успешного десантирования бойцы нанесли огневое поражение силам неприятеля. Белорусская сторона, представленная в том числе курсантами Военной академии, действовала вместе с бойцами из Казахстана.  

На учениях ОДКБ «Поиск-2022» подразделения выполнили задачи в тылу условного противника-4

Курсант Военной академии Беларуси:  
Мы работали вместе со снайперами другого подразделения Республики Казахстан. Работали в условиях ночи. Сложнее стрелять, сильнее нужно прицеливаться, потому что мишени сливаются с темнотой. Стреляли на дальности 70 метров, 100, 120 метров. По ростовым фигурам, по грудным, по пулеметным расчетам. Подразделения Казахстана имеют другое вооружение, поэтому отличается стрельба. Но, в принципе, со своей задачей мы справились.  

На учениях ОДКБ «Поиск-2022» подразделения выполнили задачи в тылу условного противника-7

Учения в Казахстане направлены на повышение профессионализма военнослужащих государств ОДКБ. В деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе Организация играет важнейшую роль. Участие в учебных сборах в общей сложности примут более 6 500 бойцов. Для выполнения задач будет задействовано порядка 850 единиц военной и спецтехники.  

# ОДКБ # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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