На учениях ОДКБ «Поиск-2022» подразделения выполнили задачи в тылу условного противника
Новости Беларуси. «Поиск-2022». Подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ продолжают выполнение учебно-боевых задач в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большая часть тренировочного процесса проходит ночью. Накануне группы военнослужащих успешно выполнили операцию в тылу условного противника.
К месту базирования вооруженного формирования подразделения были доставлены на вертолетах Ми-8. После успешного десантирования бойцы нанесли огневое поражение силам неприятеля. Белорусская сторона, представленная в том числе курсантами Военной академии, действовала вместе с бойцами из Казахстана.
Курсант Военной академии Беларуси:
Мы работали вместе со снайперами другого подразделения Республики Казахстан. Работали в условиях ночи. Сложнее стрелять, сильнее нужно прицеливаться, потому что мишени сливаются с темнотой. Стреляли на дальности 70 метров, 100, 120 метров. По ростовым фигурам, по грудным, по пулеметным расчетам. Подразделения Казахстана имеют другое вооружение, поэтому отличается стрельба. Но, в принципе, со своей задачей мы справились.
Учения в Казахстане направлены на повышение профессионализма военнослужащих государств ОДКБ. В деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе Организация играет важнейшую роль. Участие в учебных сборах в общей сложности примут более 6 500 бойцов. Для выполнения задач будет задействовано порядка 850 единиц военной и спецтехники.