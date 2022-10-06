«Это не всегда неблагополучная семья». Почему даже прилежный школьник может стать наркоманом?
Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Ольга Сергеевна, наркомания все чаще захватывает школьников и студентов. Как эту тенденцию остановить и кто виноват? Нужно ли искать здесь виноватых: школа, родители, педагоги?
Ольга Абрамович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Хороший вопрос. Я сейчас задумалась: можем ли мы говорить, что в этой цепочке (родители, педагоги, милиция, врачи, комиссия по делам несовершеннолетних) кто-то более виноват или менее виноват? А мы должны помнить, что, конечно, есть педагоги, люди, которые профессионально подготовлены, которые готовы профилактировать и делают это очень серьезно. И в школах, и в общественных местах работа проводится. Большой ресурс и большой арсенал у специалистов, но здесь плечом к плечу должны стоять родители, поскольку, разговаривая с ребятами, которые попали в эту ситуацию (либо употребили, либо совершили преступление, связанное с наркотиком), мы видим, что, вроде, и семья хорошая.
Екатерина Забенько:
То есть это не всегда неблагополучная семья?
Ольга Абрамович:
Нет. Зачастую это абсолютно благополучная, обеспеченная семья. И ребенок и учится, и занимается. У меня был случай, когда мы просто в недоумении были, когда мальчик, окончив гимназию, поступив в БГУ на бюджет, попадается в компании, закладывает наркотики. Это был первый звонок, что это не маргинальная прослойка, это не неблагополучие, а это что-то другое. Когда разговариваешь уже с родителями, у которых произошла такая ситуация в семье, я всегда задаю вопрос: что в вашей семье сейчас происходит? У них начинается немножечко просветление в глазах, будто ретроспектива проворачивается в голове, и у кого-то развод только что произошел, у кого-то просто ссоры в семье бесконечные, кто-то нашел нового супруга, кто-то родил ребенка – и все.
Екатерина Забенько:
То есть при желании триггер, если хорошо подумать, обратиться к специалистам, найти можно?
Ольга Абрамович:
Однозначно.
Почему подростки больше всего подвержены наркоторговле? Объяснили эксперты – подробности здесь.