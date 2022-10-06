«Это не всегда неблагополучная семья». Почему даже прилежный школьник может стать наркоманом?

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Ольга Сергеевна, наркомания все чаще захватывает школьников и студентов. Как эту тенденцию остановить и кто виноват? Нужно ли искать здесь виноватых: школа, родители, педагоги?

Ольга Абрамович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:

Хороший вопрос. Я сейчас задумалась: можем ли мы говорить, что в этой цепочке (родители, педагоги, милиция, врачи, комиссия по делам несовершеннолетних) кто-то более виноват или менее виноват? А мы должны помнить, что, конечно, есть педагоги, люди, которые профессионально подготовлены, которые готовы профилактировать и делают это очень серьезно. И в школах, и в общественных местах работа проводится. Большой ресурс и большой арсенал у специалистов, но здесь плечом к плечу должны стоять родители, поскольку, разговаривая с ребятами, которые попали в эту ситуацию (либо употребили, либо совершили преступление, связанное с наркотиком), мы видим, что, вроде, и семья хорошая.