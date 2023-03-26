Почему по соцсетям можно понять, что европолитики не настроены на переговоры? Рассказала Наталья Селюкина

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Думаю, вы прекрасно помните, какие окрики, какие слова в свой адрес слышали ветераны ВОВ, которые, придя возлагать цветы к Вечному огню с георгиевской лентой, сталкиваясь, видя эти толпы нацистов, при этом никто не понес никакой ответственности за это. Есть ли реальный шанс излечить ту же Украину от этой болезни, если сегодня и Европа скандирует в ответ на слова Зеленского, выступающего в Европарламенте, «Слава нации»?

Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):

Это очень важные вопросы – вопросы ответственности, права, как это в целом отражается на развитии политических институтов. Мы видим пример разрушения системы международного права в части защиты прав человека, личности, гражданских свобод. Мы видели на протяжении 2022 года, как подвергается различным притеснениям русскоязычное население, которое проживало в это время за границей. И такая дискриминация была зафиксирована в различных документах МИДа и России, и Беларуси. Мы с коллегами обсуждали и были поражены тому, насколько сразу поплыла конструкция, которая называется демократией, когда дело коснулось защиты прав русскоязычного населения. В быту, в работе, в культурной сфере, про политику даже говорить не о чем. К вопросу о том, есть ли шанс. Как-то фонд наш издавал издание, которое называлось «Последний шанс на справедливость». Почему я сейчас об этом вспомнила? Мы там поднимали вопрос о том, возможно ли наказать живых бывших эсэсовцев из латышских легионов, которое совершили преступление без срока давности, но скрывающихся в странах Европы, в Латинской Америке. Мы задавались этим вопросом несколько лет назад. На мой взгляд, сейчас такая прекрасная аналогия с точки зрения постановки проблемы, но, к сожалению, выводы тоже неутешительные, как мы пару лет назад и озвучивали. Почему?