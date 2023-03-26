Почему по соцсетям можно понять, что европолитики не настроены на переговоры? Рассказала Наталья Селюкина
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Думаю, вы прекрасно помните, какие окрики, какие слова в свой адрес слышали ветераны ВОВ, которые, придя возлагать цветы к Вечному огню с георгиевской лентой, сталкиваясь, видя эти толпы нацистов, при этом никто не понес никакой ответственности за это. Есть ли реальный шанс излечить ту же Украину от этой болезни, если сегодня и Европа скандирует в ответ на слова Зеленского, выступающего в Европарламенте, «Слава нации»?
Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):
Это очень важные вопросы – вопросы ответственности, права, как это в целом отражается на развитии политических институтов. Мы видим пример разрушения системы международного права в части защиты прав человека, личности, гражданских свобод. Мы видели на протяжении 2022 года, как подвергается различным притеснениям русскоязычное население, которое проживало в это время за границей. И такая дискриминация была зафиксирована в различных документах МИДа и России, и Беларуси. Мы с коллегами обсуждали и были поражены тому, насколько сразу поплыла конструкция, которая называется демократией, когда дело коснулось защиты прав русскоязычного населения. В быту, в работе, в культурной сфере, про политику даже говорить не о чем.
К вопросу о том, есть ли шанс. Как-то фонд наш издавал издание, которое называлось «Последний шанс на справедливость». Почему я сейчас об этом вспомнила? Мы там поднимали вопрос о том, возможно ли наказать живых бывших эсэсовцев из латышских легионов, которое совершили преступление без срока давности, но скрывающихся в странах Европы, в Латинской Америке. Мы задавались этим вопросом несколько лет назад. На мой взгляд, сейчас такая прекрасная аналогия с точки зрения постановки проблемы, но, к сожалению, выводы тоже неутешительные, как мы пару лет назад и озвучивали. Почему?
Наталья Селюкина:
Если мы посмотрим на социальные сети политиков тех же Прибалтийских государств, сначала даже не поймешь, какое это государство: это Литва, Латвия или все-таки Украина? Потому что все в желто-синих цветах с нашивками, с портретами Бандеры, Зеленского. Возникает странная аналогия, возникает даже какой-то страх, потому что создается ощущение, что не с кем разговаривать, потому что для того, чтоб решить любой конфликт, нужно, чтобы был с той стороны оппонент, который готов выслушать нас, готов на какие-то шаги по преодолению противоречий. Но сегодня складывается ощущение, что нет.
Я бы хотела вернуться к мысли, которую изначально заложила. Мы видим как разрушается система международных отношений в части права, мы видим, как с того момента, как начали проследовать нацистских военных преступников с конца 1948 года, в 1960-е судебные процессы были, в 1980-е – каждый раз кому-то удавалось улизнуть от этой ответственности. Поэтому сегодня наша задача: быть честными перед собой, помнить об этом, говорить об этом, историкам с юристами обсуждать эти вопросы, историко-правовые аспекты, чтобы понять, что нам делать, и не оставлять эти преступления без суда нашей памяти.
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