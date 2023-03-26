Волошин: «Что бы ни было плохого в современной России, невозможно оправдать наряжание украинцев в нацистские одежды»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как Украина заразилась этой болезнью?
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Дело не в формальных символах. Это, кстати, проблема советской историографии, отношения к этому вопросу. Если у тебя висит портрет Гитлера, ты ходишь со свастикой (хотя и этого хватает в Украине), то ты автоматически фашист. А если ты этого не делаешь, а просто считаешь, что во имя какой-то идеи представителей какой-то нации поголовно, включая детей, можно уничтожать, то ты, наверное не очень хороший человек, но точно не фашист.
Сейчас мы видим, к сожалению, на фоне конфликта, трагедии на территории нашей страны, как легко широкие массы… Причем большинство из них – это потомки тех, кто воевал на правильной стороне, то есть их деды, прадеды, отцы воевали в рядах Красной армии, побеждали фашизм, сейчас они часто рукоплещут пыткам российских военнопленных, они как минимум с пониманием, но точно без зверского осуждения относятся к внесудебным расстрелам тех, кто в Херсонской и Харьковской областях сотрудничал с российскими военными и властями, а после прихода туда украинских войск стали жертвами репрессий.
Олег Волошин:
Когда мы на это все смотрим, когда мы видим видео, которым хвастался негодяй Жорин, как людей расстреливают в Изюме, сбрасывают их в ямы. Чем это отличается от Хатыни? Да, Жорин, конечно, нацист, они все там в свастике и так далее. Это, наверное, и логично. Как бы им внутренне ни хотелось, имея в США спонсоров, скрыть свою природу, она все равно прорывается. И раз – уже на половине танков в Украине кресты такие же, как на немецких танках были в годы Второй мировой войны. Возникает вопрос: вы там совсем идиоты? Вы хотите Соловьеву помощь оказать? Вы хотите российской информационной машине помочь? Зачем вы это делаете? Видимо это нутро и чувство вседозволенности выдает это.
По логике, не имея прямые обвинения со стороны России, что в Украине неонацистский режим, тот же Зеленский и его компания должны были бы любой ценой препятствовать очевидным проявлениям. Хотя все равно эта готовность истреблять всех русских, всех, кто проявил симпатию к русским, всех, кто подставил под сомнение официальную природу конфликта, – это и есть нацизм. Ведь нацизм – это не конкретные символы. Но даже на уровне символов это все прорывается.
Олег Волошин:
Сейчас уже появляются фотографии, когда русский воин, потомок ветерана Красной армии, который подбил немецкий танк, сегодня стоит около украинского подбитого танка, на котором такие же кресты. Я как украинец могу тысячу раз спорить с россиянами по поводу происходящего, но на эту фотографию мне, например, ответить нечем, потому что одна сторона конфликта умышленно не просто на себя надела одежды и взяла флаг борьбы с Россией, а именно флаг той силы, которую принято считать абсолютным злом. Что бы ни было плохого в современной России, невозможно оправдать наряжание украинцев в нацистские одежды. В прямую аналогию, что мы продолжатели дела Третьего рейха.
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