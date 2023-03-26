Волошин: «Что бы ни было плохого в современной России, невозможно оправдать наряжание украинцев в нацистские одежды»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как Украина заразилась этой болезнью?

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

Дело не в формальных символах. Это, кстати, проблема советской историографии, отношения к этому вопросу. Если у тебя висит портрет Гитлера, ты ходишь со свастикой (хотя и этого хватает в Украине), то ты автоматически фашист. А если ты этого не делаешь, а просто считаешь, что во имя какой-то идеи представителей какой-то нации поголовно, включая детей, можно уничтожать, то ты, наверное не очень хороший человек, но точно не фашист. Сейчас мы видим, к сожалению, на фоне конфликта, трагедии на территории нашей страны, как легко широкие массы… Причем большинство из них – это потомки тех, кто воевал на правильной стороне, то есть их деды, прадеды, отцы воевали в рядах Красной армии, побеждали фашизм, сейчас они часто рукоплещут пыткам российских военнопленных, они как минимум с пониманием, но точно без зверского осуждения относятся к внесудебным расстрелам тех, кто в Херсонской и Харьковской областях сотрудничал с российскими военными и властями, а после прихода туда украинских войск стали жертвами репрессий.