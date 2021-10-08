Почему некоторые отказываются от вакцинации и может ли монетка прилипнуть к месту инъекции? Рассказал врач

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Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Мы с вами в какой-то степени определенный фронт информационной борьбы просто проигрываем, называя вещи своими именами. Потому что всегда существует когорта людей, которая радуется тому, что можно верить в какую-то теорию заговора. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Чипированными они нас называют? Юрий Горбич:

Пожалуйста, есть возможность про монетку, которая прилипает к месту инъекции.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кстати, прилипает или нет? Юрий Горбич:

Безусловно, если не мыться. Если долго не мыться, прилипнет даже монетка большого достоинства.

Елена Гасич, вирусолог, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, доктор наук:

Есть, наверное, еще одна причина – мы просто привыкли очень спокойно жить. Та инфекция, которая пришла – никто, во-первых, не ожидал, что она задержится настолько долго у нас, никто не думал, что она войдет вообще в нашу жизнь. И сегодня многие люди – они привыкли жить комфортно, удобно – абсолютно уверены в том, что эта инфекция их обойдет. Это тоже одна из причин, почему они не хотят прививаться. Они говорят: «Нет, я не заболею».

Алена Родовская:

У нас в стране очень большая информационная кампания. Со всех сторон везде призывы, где бы ты ни находился. Сейчас и в теле-, радиоэфирах, и на улице, в метро – везде мы видим листовки, которые нам показывают всю информацию о COVID-19.