Почему некоторые отказываются от вакцинации и может ли монетка прилипнуть к месту инъекции? Рассказал врач

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юрий Горбич, заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Мы с вами в какой-то степени определенный фронт информационной борьбы просто проигрываем, называя вещи своими именами. Потому что всегда существует когорта людей, которая радуется тому, что можно верить в какую-то теорию заговора.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Чипированными они нас называют?
Юрий Горбич:
Пожалуйста, есть возможность про монетку, которая прилипает к месту инъекции.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, прилипает или нет?
Юрий Горбич:
Безусловно, если не мыться. Если долго не мыться, прилипнет даже монетка большого достоинства.
Елена Гасич, вирусолог, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, доктор наук:
Есть, наверное, еще одна причина – мы просто привыкли очень спокойно жить. Та инфекция, которая пришла – никто, во-первых, не ожидал, что она задержится настолько долго у нас, никто не думал, что она войдет вообще в нашу жизнь. И сегодня многие люди – они привыкли жить комфортно, удобно – абсолютно уверены в том, что эта инфекция их обойдет. Это тоже одна из причин, почему они не хотят прививаться. Они говорят: «Нет, я не заболею».
Алена Родовская:
У нас в стране очень большая информационная кампания. Со всех сторон везде призывы, где бы ты ни находился. Сейчас и в теле-, радиоэфирах, и на улице, в метро – везде мы видим листовки, которые нам показывают всю информацию о COVID-19.
Светлана Анацко, специалист отдела медико-социальной работы, координатор проекта «Вакцинация против COVID-19», представитель Общества Красного креста:
Я проведу небольшую параллель для вас. Это большое решение для человека – сделать прививку. Любая из вакцин от коронавируса существует недавно, и можно психологически понять человека. Проведу параллель с курением. Сколько лет существует информация достоверная о том, что курить вредно?
Алена Родовская:
Курение доставляет людям удовольствие. А болезнь не может доставлять удовольствие априори.
Светлана Анацко:
Нет, это мы говорим о том, какие последствия курения. Последствия курения не дают никакого удовольствия, и все-таки люди продолжают курить. Есть еще такой момент психологический – изменение поведения. Одно дело – это знать. Знать – это просто получить информацию. Следующий этап, который должен пройти человек, это этап принятия. То есть я должен понять, что это действительно касается меня лично. Этот этап достаточно сложен для каждого человека.
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