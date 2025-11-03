БелАЭС празднует первый юбилей – как атомная энергетика изменила экономику Беларуси?

Сегодня есть повод вспомнить во всех смыслах исторический момент в суверенной истории Беларуси: открытие собственной атомной станции осенью 2020-го. Да, торжественную церемонию официального запуска БелАЭС, как безусловно знаковую, тогда приурочили к 7 ноября – в этот день станцию посетил глава государства. А вот накануне – 3 ноября – первый энергоблок был включен в объединенную энергосистему страны. А значит именно сегодня Белорусской атомной станции ровно 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это были 5 лет принципиального переустройства всей национальной экономики.

Первое и самое главное. Мы значительно сократили зависимость от импортного углеводородного сырья и, в частности, природного газа. За счет его, напомним, до 2020-го вырабатывалось 95 % (то есть практически вся) электрическая и тепловая энергия в стране. За счет ввода БелАЭС этот показатель снизился до 65 %. Дальше – больше. В 2023 году в работу включился второй энергоблок станции в Островце. И вот суммарно к этому моменту БелАЭС выработала уже более 53 млрд квт/ч электроэнергии. Мы полностью отказались от ее импорта, хотя ранее тратили на закупку электричества за рубежом десятки миллионов долларов в год. Это второй принципиальный момент. И в-третьих, эффект экологический. Собственная атомная станция позволила значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу от других источников. Суммарно их удалось снизить более чем на 26 миллионов тонн. Но, пожалуй, самое важное в долгосрочной перспективе – это то, что собственная атомная станция в стране задает принципиально новые тренды в экономике и повседневной жизни. За пять лет электропотребление в стране выросло значительно – примерно на 6 млрд квт/часов. И этот внушительный объем открыл новые перспективы по многим направлениям.