Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению

Законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности», внесенный в палату представителей Президентом нашей страны, подготовлен к первому чтению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в Палате представителей. Документ – результат масштабной работы по ревизии законодательства, которая была проделана по поручению главы государства.

Его уже называют своего рода конституцией нормотворчества. Проект закона предусматривает несколько значимых новелл, направленных на формирование понятного массива правовых актов. В частности, предлагается закрепить требование использовать как можно меньше отсылочных норм, чтобы обеспечить максимальную простоту и доступность законов для всех граждан. Кроме того, усилится оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность. Министерство экономики будет анализировать, учтены ли интересы бизнеса при разработке нормативных правовых актов. Предусмотрены и другие изменения.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Важной новеллой для депутатского корпуса также является усиление значения пакетного принципа. Очень важно, чтобы не допускалось затягивания принятия нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений закона. Сейчас я говорю о подзаконных нормативно-правовых актов. В целом данный закон призван обеспечить системность, стабильность и качество законодательства. Постоянная комиссия по законодательству сегодня работает над данным законопроектом.

Одно из важнейших требований нового закона – необходимость проведения систематической ревизии законодательства. Так, законы и указы Президента будут пересматривать раз в пять лет, подзаконные акты, постановления Совета министров и решения местных органов власти раз в три года, а ведомственные акты – раз в год. Это позволит не допустить неоправданного роста законодательного массива. Документ будет рассмотрен в первом чтении уже 5 ноября. Сегодня в парламенте также поднимали вопросы развития цифрового права в Беларуси. Постоянная комиссия представила результаты анализа рекомендаций, полученных по итогам слушаний на эту тему.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Из 34 рекомендаций, это на 1 сентября, 10 рекомендаций выполнены в полном объеме и остальные в ходе выполнения. Я остановлюсь на одной из них. Например, рекомендация была по созданию стратегии цифрового развития Республики Беларусь. Различные между собой невзаимодействующие ранее информационные системы нужно увязать в общую единую сеть и возможность их взаимодействия между собой.

Отметим, проведение масштабной ревизии законодательства глава государства поручил в июле 2024 года. По оценкам экспертов, после завершения этой работы массив документов может сократиться со 170 тысяч нормативных правовых актов до 100 тысяч.