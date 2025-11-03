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Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению

03 ноября 2025 17:07
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Законопроект «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности», внесенный в палату представителей Президентом нашей страны, подготовлен к первому чтению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщили в Палате представителей. Документ – результат масштабной работы по ревизии законодательства, которая была проделана по поручению главы государства.

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению-2

Его уже называют своего рода конституцией нормотворчества. Проект закона предусматривает несколько значимых новелл, направленных на формирование понятного массива правовых актов. В частности, предлагается закрепить требование использовать как можно меньше отсылочных норм, чтобы обеспечить максимальную простоту и доступность законов для всех граждан. Кроме того, усилится оценка регулирующего воздействия на предпринимательскую деятельность. Министерство экономики будет анализировать, учтены ли интересы бизнеса при разработке нормативных правовых актов. Предусмотрены и другие изменения.

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Важной новеллой для депутатского корпуса также является усиление значения пакетного принципа. Очень важно, чтобы не допускалось затягивания принятия нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений закона. Сейчас я говорю о подзаконных нормативно-правовых актов. В целом данный закон призван обеспечить системность, стабильность и качество законодательства. Постоянная комиссия по законодательству сегодня работает над данным законопроектом.

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению-6

Одно из важнейших требований нового закона – необходимость проведения систематической ревизии законодательства. Так, законы и указы Президента будут пересматривать раз в пять лет, подзаконные акты, постановления Совета министров и решения местных органов власти раз в три года, а ведомственные акты – раз в год. Это позволит не допустить неоправданного роста законодательного массива. Документ будет рассмотрен в первом чтении уже 5 ноября. Сегодня в парламенте также поднимали вопросы развития цифрового права в Беларуси. Постоянная комиссия представила результаты анализа рекомендаций, полученных по итогам слушаний на эту тему.

Законопроект по вопросам нормотворческой деятельности подготовлен к первому чтению-8

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Из 34 рекомендаций, это на 1 сентября, 10 рекомендаций выполнены в полном объеме и остальные в ходе выполнения. Я остановлюсь на одной из них. Например, рекомендация была по созданию стратегии цифрового развития Республики Беларусь. Различные между собой невзаимодействующие ранее информационные системы нужно увязать в общую единую сеть и возможность их взаимодействия между собой.

Отметим, проведение масштабной ревизии законодательства глава государства поручил в июле 2024 года. По оценкам экспертов, после завершения этой работы массив документов может сократиться со 170 тысяч нормативных правовых актов до 100 тысяч.

# Закон # Палата представителей # Марина Ленчевская # Юрий Панфилов

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