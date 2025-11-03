Сократится длительность процедур для заселения арендного жилья – Президент подписал новый указ

Меняется в Беларуси и законодательство в сфере жилищной политики. Александр Лукашенко подписал Указ «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время такое заселение допустимо осуществлять в срок до 200 дней.

Указом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан. В частности, работы по технической инвентаризации строящегося жилого дома будут начинаться не позднее чем за 45 календарных дней до приемки его в эксплуатацию (сейчас – после утверждения акта ввода).