Сократится длительность процедур для заселения арендного жилья – Президент подписал новый указ

Меняется в Беларуси и законодательство в сфере жилищной политики. Александр Лукашенко подписал Указ «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меняется в Беларуси и законодательство в сфере жилищной политики. Александр Лукашенко подписал Указ «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время такое заселение допустимо осуществлять в срок до 200 дней.
Указом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан. В частности, работы по технической инвентаризации строящегося жилого дома будут начинаться не позднее чем за 45 календарных дней до приемки его в эксплуатацию (сейчас – после утверждения акта ввода).
Сроки обращения за предоставлением арендного жилья, составления технических паспортов, регистрации объектов недвижимости и другие сокращаются до 1-5 дней (ранее – не менее одного месяца).
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года. До указанного срока местным Советам депутатов поручено принять решения по заселению арендных квартир, находящихся в коммунальной собственности, также в 30-дневный срок.