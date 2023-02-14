Прививает патриотизм молодёжи. Рассказываем о конкурсе исторической направленности «Наследие»

Под эгидой «Белой Руси» в течение 2022 года в стране проходил творческий конкурс молодежных проектов исторической направленности «Наследие». Победители определены, 11 человек стали лучшими из лучших в разных номинациях, это представители разных регионов нашей страны. Об этом поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Олегом Романовым, председателем Республиканского общественного объединения «Белая Русь», Мариной Карпович, заместителем директора Гомельского государственного колледжа электроники и информационных технологий, Ярославом Березиным, учащимся Гомельского государственного автомеханического колледжа. Юрий Царев, ведущий:

Конкурс не новый, ему уже 10 лет, проводился он Гомельской областной организацией «Белая Русь». В этом году вам удалось выйти на республиканский масштаб. Что этому способствовало? Что явилось подоплекой всего этого? Как у вас получилось?

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Этот конкурс, проект возник в Гомельской области, там себя зарекомендовал, и мы решили его масштабировать, потому что мы поняли, что он прекрасно ложится в контекст как трилогии малой родины, так и Года исторической памяти. Замысел проекта, с моей точки зрения, прекрасен, он состоит в том, чтобы сохранить историческую память о малой родине, сделать это способами, которые востребованы у современного человека, особенно у современного молодого человека. Это создание видеопродукции, создание туристических маршрутов, в том числе в цифровой форме, запись видеороликов соответствующего содержания и направленности. Это позволяет ребятам окунуться в атмосферу истории, истории своего региона. Так как это важно не только для Гомельской области, где это возникло, а в целом для нашей страны, поэтому приняли решение масштабировать на все регионы Беларуси. Мне кажется, это получилось. В чем заключается суть конкурса «Наследие»? Юлия Самусенко, ведущая:

В чем основная суть конкурса? Кто в нем может принимать участие? Было представлено порядка 2 300 работ. Какие проекты победили в конкурсе «Наследие» – подробности здесь. Олег Романов:

Мы работали в рамках трех номинаций – это видеоролик, исследовательская работа и проектная работа, которой занимались как взрослые наши коллеги, педагоги колледжей, университетов, которые создавали определенные проекты, в том числе и туристические маршруты, о которых я говорил. Студенты и учащиеся писали исследовательские работы и записывали видеоролики. Кто стал победителем конкурса? Юрий Царев:

У нас есть победители, и хочется спросить у них, что вам обеспечила победа? Какие работы вы представили?

Марина Карпович, заместитель директора Гомельского государственного колледжа электроники и информационных технологий:

Мы разрабатывали сайт, это совместный труд наших педагогов и учащихся. Сайт называется «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить». Это своеобразная медиатека тех исследовательских работ, которые мы исследовали и выполняли на протяжении нескольких лет. Решили его в рамках конкурса объединить в один большой проект. Юлия Самусенко:

Ярослав, почему решили принять участие в конкурсе?

Ярослав Березин, учащийся Гомельского государственного автомеханического колледжа:

Мой дедушка принимал участие в Великой Отечественной войне, пусть и в тылу. Он был также в Гомеле, в промежутках времени, когда немцы не присматривали, была пересменка, изготавливал со своими товарищами детали для мин, которые после подкладывались под поезда и в печи. Какие проекты были представлены? Юрий Царев:

Мотивация замечательная, но что-то вас выдвинуло среди многих участников вперед. Какой был у вас проект? Ярослав Березин:

Маршрут памяти «Я помню, я горжусь», который объединил в себе точки, связанные с временем Великой Отечественной войны, которые расположены в Гомельщине. Я считаю, что эта тема очень актуальна и важна. Как говорил Ломоносов, не зная прошлого, не узнаешь своего будущего. Не будет будущего. Я общаюсь со своими одногруппниками, в целом товарищами моего возраста, и я понял, что люди забывают это, отстраняются от темы Великой Отечественной войны. Я считаю, что важно помнить об этом. Юлия Самусенко:

На ваш взгляд, почему именно вы вошли в число победителей? Что послужило, что придвинуло к победе? Ярослав Березин:

Тот факт, что работа с родственными связями делалась искренне, не для галочки. Будет ли проводиться конкурс в 2023 году? Юлия Самусенко:

А в этом году конкурс будет проводиться? Когда?

Олег Романов:

Обязательно, мы будем проводить этот конкурс. Я скажу больше, что в этом году мы запустили систему грантовой поддержки наших проектов, конкурс «Наследие» получил в том числе и финансовую поддержку, поэтому мы полагаем, что его деятельность будет еще более масштабной, для этого будет больше возможностей. Предварительно мы планируем запускать конкурс с весны. Когда уже будет подготовлена и проектная документация для конкурса, мы оповестим об этом наши областные и районные структуры «Белой Руси», чтобы они довели эту информацию до всех заинтересованных, до колледжей, университетов, школ, чтобы ребята широко могли принимать в этом участие. Юрий Царев:

Номинации каждый год меняются. Какие будут в этом году? Какие были в 2022-м?

Олег Романов:

Мы сейчас прорабатываем вопрос, касающийся номинаций, будем увязывать их с Годом мира и созидания. Это важно, чтобы наша работа находилась в том мощном потоке, культурном, государственном, политическом потоке, который сейчас формируется в нашей стране относительно наполнения содержанием Года мира и созидания. Что касается номинаций 2022 года, то они были связаны с исторической памятью, касались аспектов регионального изучения истории. Какие награды получают победители? Юлия Самусенко:

За победу в любом конкурсе полагаются награды. Как вас наградили? Ярослав Березин:

В Гомеле я занял третье место, мне вручили диплом и bluetooth-гарнитуру, она была мне очень нужна, стоящий подарок. Юрий Царев:

А вам?

Марина Карпович:

Мы получили сертификаты. Юрий Царев:

Конкурс «Наследие» имеет историческую направленность. Понятное дело, что история связана с каждой белорусской семьей. Что для вас лично означает слово «патриотизм»? Марина Карпович:

Для меня патриотизм – это любовь к своей семье, к своему делу, ответственное отношение к тому, что ты делаешь. Это заложено с материнским молоком, это пришло от родителей, от предков. Патриотизм, любовь – это душа, сердце каждого человека. Ярослав Березин:

Для меня это не тогда, когда ты говоришь, что хорошо там, где нас нет, а делаешь так, чтобы хорошо было у тебя здесь, на родине. Юрий Царев:

Подобные конкурсы помогают патриотическому воспитанию нашей молодежи? Почему сейчас это наиболее важно?