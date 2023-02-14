«Где-то даже жёстче, чем мужчина». Лучшим лесничим Беларуси впервые стала девушка

Новости Беларуси. Требовательный руководитель с очаровательной улыбкой. Так коллеги говорят о Татьяне Мещановой – лесничем из Романовичей Гомельской области. Она стала первой девушкой с титулом «Лучший» в подобной профессии – прекрасной половине сегодня все по плечу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О любви к природе и своему делу – репортаж Анны Корольчук.

Татьяна Мещанова, лесничий Романовичского лесничества:

Пришла на практику в лесничество, там и осталась.

20 лет в лесном хозяйстве, 15 из них в роли руководителя. Татьяна Мещанова знает все тропинки в своем лесничестве и с упоением рассказывает о красоте полесских просторов. Стать лучшей в типично мужской профессии ей помогли выдержка и характер. Говорит, главное для лесничего – требовательность и стальные нервы.

Татьяна Мещанова:

Встал, пошел в любое время суток. У нас и дежурства, и пожары. Ты можешь и в пять, и в шесть, и в четыре, и в три... Ты не должен задумываться о том, что ты не можешь. Ты должен мочь. Все мои подчиненные это знают. Они знают, что я такая требовательная и жесткая. Может, где-то даже жестче, чем мужчина. В семье с пониманием относятся к напряженному графику. Свои зеленые владения лесничий проверяет регулярно – наконец-то победив прожорливого короеда, важно качественно вырастить новый лес.

Татьяна Мещанова:

Высота какая – выше меня. Уже два метра, а им всего лишь шесть лет.

Приживаемость саженцев в Романовичских лесах почти стопроцентная – это один из критериев, по которым лесничих оценивают на конкурсе профмастерства. Также как и за количество пожаров. Контролировать обстановку на зеленой территории теперь помогают камеры наблюдения и другие гаджеты.

Анна Корольчук, корреспондент:

Площадь Романовичского лесничества – более пяти тысяч гектаров, 90 % земли покрыто лесом. Особенность этого участка в том, что его окружает 22 дачных кооператива, а у людей так и не выработалась культура природопользования. Здешним лесникам кроме основной работы чаще приходится следить за нарушителями.

Как только сойдет снег, в лесничестве начнется горячая пора – вместе с первоцветами выглянут на свет и кучи мусора, брошенные безответственными гостями. Татьяна как настоящая женщина такого не терпит – свой дом и свой лес привыкла держать в порядке.

Татьяна Мещанова:

Чувству ответственности у них все равно нет. Все равно они, вышел за забор, закинул в лес и считает, что так и надо. Очень с этим боремся. Много проделали работы уже. Многие люди уже более ответственные. Но все равно еще нужно работать. Они считают, что выбросил, поставил пакет и поехал – это нормально.