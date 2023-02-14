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Александр Лукашенко требует финансировать театры по схеме 50 на 50

14 февраля 2023 14:46
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство за плохую проработку ряда важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 февраля Президент провел расширенное совещание с руководством Совмина.

Александр Лукашенко требует финансировать театры по схеме 50 на 50-1

Что касается финансирования театров, то еще два года назад, посещая Купаловский, Президент поручил перейти на схему 50 на 50. То есть сколько труппа заработала своими силами, столько и получит в качестве поддержки из госбюджета. На такой формат работы так и не удалось выйти. Да и в новом указе предложения расходятся с требованиями главы государства. Александр Лукашенко с таким подходом не согласен.

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# Театр # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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