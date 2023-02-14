Александр Лукашенко требует финансировать театры по схеме 50 на 50

Что касается финансирования театров, то еще два года назад, посещая Купаловский, Президент поручил перейти на схему 50 на 50. То есть сколько труппа заработала своими силами, столько и получит в качестве поддержки из госбюджета. На такой формат работы так и не удалось выйти. Да и в новом указе предложения расходятся с требованиями главы государства. Александр Лукашенко с таким подходом не согласен.

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