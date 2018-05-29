Прямой эфир

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?

29 мая 2018 21:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?-1

О мгновенной фотографии в давние времена приходилось лишь мечтать. К примеру, это кресло помогало позирующему неотрывно смотреть в камеру, пока, наконец, не «вылетит птичка».

Редкое фото Ядвиги Любанской – знаменитого лошицкого привидения

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?-4

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?-6

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В каждом минском ателье в конце XIX века можно было увидеть такой прибор, как головодержатель. Это – специальное приспособление, которое позволяло не двигаться несколько минут, ведь экспозиция, выдержка длилась достаточно долго. Именно поэтому на старых фотокадрах люди не улыбаются.

Потому как держать улыбку в течение 5 минут практически невозможно.  

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?-9

Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века

Выбор стиля композиции не представлял трудностей, да и выбор был невелик.

Юлия Ковалёва:
Когда человек приходил в фотоателье – это, как правило, был для него праздник.

Он надевал свою лучшую одежду, серьёзно к этому готовился.

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?-12

В фотоателье ему предлагали сделать снимок на каком-нибудь красивом фоне.

Иногда эти фоны были экзотичными.

И внешний вид человека, одетого в светскую одежду, на фоне какого-нибудь дикого пейзажа – выглядит немножко смешно и несуразно. Но в то время это было модно и популярно. Например, портретируемый мог сняться на фоне природы, античных развалин.

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?-15

А также – различные атрибуты. Самым популярным атрибутом была колонна бутафорская, у которой стоял портретируемый. Наибольшей популярностью пользовались кабинетные или визитные фотокарточки небольших размеров.  

«На фоне здания, которое не разрешалось фотографировать, можно было снять портрет»: как век назад хитрили минские фотографы

# Фотография # общество # Юлия Ковалева

Другие новости рубрики

Все новости
«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»
29 мая 2018 21:00

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»

«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ
29 мая 2018 20:58

«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ

Надгробия XIX века с надписями на иврите нашли во время строительства метро в Минске
29 мая 2018 20:51

Надгробия XIX века с надписями на иврите нашли во время строительства метро в Минске