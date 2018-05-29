Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».
О мгновенной фотографии в давние времена приходилось лишь мечтать. К примеру, это кресло помогало позирующему неотрывно смотреть в камеру, пока, наконец, не «вылетит птичка».
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Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
В каждом минском ателье в конце XIX века можно было увидеть такой прибор, как головодержатель. Это – специальное приспособление, которое позволяло не двигаться несколько минут, ведь экспозиция, выдержка длилась достаточно долго. Именно поэтому на старых фотокадрах люди не улыбаются.
Потому как держать улыбку в течение 5 минут практически невозможно.
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Выбор стиля композиции не представлял трудностей, да и выбор был невелик.
Юлия Ковалёва:
Когда человек приходил в фотоателье – это, как правило, был для него праздник.
Он надевал свою лучшую одежду, серьёзно к этому готовился.
В фотоателье ему предлагали сделать снимок на каком-нибудь красивом фоне.
Иногда эти фоны были экзотичными.
И внешний вид человека, одетого в светскую одежду, на фоне какого-нибудь дикого пейзажа – выглядит немножко смешно и несуразно. Но в то время это было модно и популярно. Например, портретируемый мог сняться на фоне природы, античных развалин.
А также – различные атрибуты. Самым популярным атрибутом была колонна бутафорская, у которой стоял портретируемый. Наибольшей популярностью пользовались кабинетные или визитные фотокарточки небольших размеров.
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