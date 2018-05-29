«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»

Увидеть Минск таким, каким он был более 100 лет назад.

Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане» .

Современные возможности интерактивных фотопроектов, действительно, впечатляют. Редкие оригинальные фотографии, сделанные на рубеже веков, дают наглядное представление о зарождении и становлении фотодела в нашем городе.

В Российской империи в 90-ые годы XIX века – пик популярности этих почтовых карточек, так называемых. И Минск не остался в стороне. Особенная популярность этих почтовых карточек была в период Первой мировой войны. Немецкие солдаты, находясь здесь, отправляли на родину, в Германию фотографии города, где они находятся. И в нашей коллекции, в экспозиции представлено около сотни таких почтовых карточек.

Это было связано с развитием туризма во всём мире.

Кроме фотографий, увидеть старинное лицо Минска можно на почтовых открытках с видами города от самых разных и знаменитых издательств того времени.

Юлия Ковалёва:

Это «Фиалка», «Каплан», «Эпштейн», а также различные немецкие издательства. Эти фотографии сегодня являются важным источником информации о городе того времени, потому что мы видим и архитектуру Минска, которая совершенно изменилась на улице Захарьевской, это – нынешний проспект Независимости. Это – две разные улицы.

Это – и источник информации о людях того времени.

Мы видим одежду. Ведь качество этих снимков – очень хорошее. Можно рассмотреть детали. Мы видим инфраструктуру городскую, то есть, транспорт, вывески, шильды, витрины магазинов.