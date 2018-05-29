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«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»

29 мая 2018 21:00
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Новости Беларуси. Об истории фотографии в Беларуси рассказали в программе «Минск и минчане».

Увидеть Минск таким, каким он был более 100 лет назад.

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«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-1

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-3

Современные возможности интерактивных фотопроектов, действительно, впечатляют. Редкие оригинальные фотографии, сделанные на рубеже веков, дают наглядное представление о зарождении и становлении фотодела в нашем городе.

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«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-6

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Виды города, городских улиц, площадей начали издаваться в конце XIX века. Выходили они целыми сериями.

Это было связано с развитием туризма во всём мире.

В Российской империи в 90-ые годы XIX века – пик популярности этих почтовых карточек, так называемых. И Минск не остался в стороне. Особенная популярность этих почтовых карточек была в период Первой мировой войны. Немецкие солдаты, находясь здесь, отправляли на родину, в Германию фотографии города, где они находятся. И в нашей коллекции, в экспозиции представлено около сотни таких почтовых карточек.

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-9

Кроме фотографий, увидеть старинное лицо Минска можно на почтовых открытках с видами города от самых разных и знаменитых издательств того времени.

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-12

Юлия Ковалёва:
Это «Фиалка», «Каплан», «Эпштейн», а также различные немецкие издательства. Эти фотографии сегодня являются важным источником информации о городе того времени, потому что мы видим и архитектуру Минска, которая совершенно изменилась на улице Захарьевской, это – нынешний проспект Независимости. Это – две разные улицы.

Это – и источник информации о людях того времени.

Мы видим одежду. Ведь качество этих снимков – очень хорошее. Можно рассмотреть детали. Мы видим инфраструктуру городскую, то есть, транспорт, вывески, шильды, витрины магазинов.  

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-15

Как выглядело фотоателье, можно без труда представить, благодаря воспоминаниям минского мастера фотографии.

Почему на старых фотографиях люди не улыбаются?

«Наппельбаум – один из самых известных минских фотографов, который потом фотографировал Ленина, Сталина»-18

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Наппельбаум – это один из самых известных минских фотографов, который потом стал известным кремлёвским фотографом. Он фотографировал Ленина, Сталина, других чиновников, лидеров Советской власти, деятелей культуры, политики, науки. Он написал книгу «От ремесла к искусству», где описывает свою жизнь, историю своего ателье в Минске, и упоминает некоторые моменты интерьера: где что стояло, что как выглядело.

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# Известные минчане # общество # Юлия Ковалева

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