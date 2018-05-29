Надгробия XIX века с надписями на иврите нашли во время строительства метро в Минске

Новости Беларуси. Надгробия XIX века: во время строительства третей линии метро обнаружили древние камни с надписями на иврите, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во дворике БГУ теперь строят здание, где разместятся службы метрополитена – диспетчерские, залы совещаний и служба охраны. По мнению историков, плиты сохранились здесь со времен старого еврейского кладбища, то есть с XIX века. Поэтому ценные камни в скором времени передадут в музей истории и культуры евреев.