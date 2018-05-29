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Надгробия XIX века с надписями на иврите нашли во время строительства метро в Минске

29 мая 2018 20:51
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Новости Беларуси. Надгробия XIX века: во время строительства третей линии метро обнаружили древние камни с надписями на иврите, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Надгробия XIX века с надписями на иврите нашли во время строительства метро в Минске-1

Во дворике БГУ теперь строят здание, где разместятся службы метрополитена – диспетчерские, залы совещаний и служба охраны. По мнению историков, плиты сохранились здесь со времен старого еврейского кладбища, то есть с XIX века. Поэтому ценные камни в скором времени передадут в музей истории и культуры евреев.

# Археология # общество # Фотофакт

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