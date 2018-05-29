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«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ

29 мая 2018 20:58
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Новости Беларуси. Яркие оранжевые таблички: в Минск установили дополнительные напоминания на парковках для инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ-1

«Благодари судьбу, что это не твое место» – такой текст появился под дорожными знаками, обозначающими парковочные места для людей с ограниченными возможностями у Минского тракторного завода. Таким образом сотрудники ГАИ призывают к совести автовладельцев. Проект – экспериментальный. По истечению месяца подведут итоги, и, возможно, подобные таблички появятся и в других районах Минска.

«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ-4

Елена Жигалова:
Инвалидам надо побольше уделять внимания. Все эти дорожки, переходы – все это должно присутствовать в нашей жизни.

«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ-7

Владимир Давыдов:
Эти значки будут служить водителям напоминанием о том, что эти места были сделаны для людей с ограниченными возможностями.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Елена Жигалова # Владимир Давыдов # Фотофакт

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