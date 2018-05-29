«Благодари судьбу, что это не твое место» теперь значится над парковками для инвалидов возле МТЗ

Новости Беларуси. Яркие оранжевые таблички: в Минск установили дополнительные напоминания на парковках для инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Благодари судьбу, что это не твое место» – такой текст появился под дорожными знаками, обозначающими парковочные места для людей с ограниченными возможностями у Минского тракторного завода. Таким образом сотрудники ГАИ призывают к совести автовладельцев. Проект – экспериментальный. По истечению месяца подведут итоги, и, возможно, подобные таблички появятся и в других районах Минска.

Елена Жигалова:

Инвалидам надо побольше уделять внимания. Все эти дорожки, переходы – все это должно присутствовать в нашей жизни.