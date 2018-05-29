Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:

Впервые был представлен на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Это – прибор для просмотра объёмных фотографий, 3D, как сказали бы сейчас.

Для создания таких фотопар, стереопар существует даже специальная фотокамера. Идея состоит в том, что снимок одного и того же места делается с разных ракурсов, но расстояние очень маленькое, равняется примерно расстоянию между двух глаз человека.