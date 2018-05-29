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Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века

29 мая 2018 21:01
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Так выглядел стереоскоп, который помогал минчанам виртуально перенестись в другие места города в одно мгновение.

Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века-1

Юлия Ковалёва, ведущий научный сотрудник Музея истории города Минска:
Впервые был представлен на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Это – прибор для просмотра объёмных фотографий, 3D, как сказали бы сейчас.

Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века-4

Для создания таких фотопар, стереопар существует даже специальная фотокамера.

Идея состоит в том, что снимок одного и того же места делается с разных ракурсов, но расстояние очень маленькое, равняется примерно расстоянию между двух глаз человека.

Минчане смотрели 3D-фотографии ещё в начале ХХ века-7

И такой эффект – две одинаковые фотографии, на которые смотрим через этот стереоскоп, создают трёхмерность. Это было одно из самых популярных развлечений в момент зарождения, появления фотографии в начале XX века.

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# Фотография # общество # Юлия Ковалева

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